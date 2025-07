Plus de 150 véhicules attendus au centre-ville d’Alma ce samedi

Le centre-ville d’Alma vibrera au rythme des moteurs et de la passion automobile ce samedi, alors que se tiendra une nouvelle édition du Regroupement Sport Tuning. De midi à 23 h, les rues du centre-ville seront envahies par plus de 150 véhicules qui seront exposés dans le cadre de ce rassemblement toujours très attendu des amateurs de tuning.

L’édition 2025 revêt un caractère particulier, puisqu’elle rend hommage à Marcel St-Pierre, un passionné bien connu du milieu automobile almatois, décédé au cours de la dernière année. Une cérémonie officielle en sa mémoire viendra souligner son apport au monde du sport motorisé dans la région.

Au-delà de l’exposition, le public pourra profiter d’une ambiance festive tout au long de la journée. DJ, zone Scooter Secret Import, bar sur place, animations et concours mettront l’ambiance, notamment avec les classiques compétitions de "Décibel exhaust", "Limbo car" et "Full-in-car". Le populaire "Show & Shine", qui remettra plusieurs trophées aux plus beaux véhicules, promet également d’impressionner les curieux comme les connaisseurs.