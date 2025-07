La construction de 20 logements abordables débute à Hébertville

La construction de 20 logements abordables pour des familles avec des besoins spécifiques a débuté sur le terrain de l’ancienne résidence Le Pionnier à Hébertville. Il s’agit d’un projet évalué à plus de 10 M$ qui était très attendu puisqu’il avait été annoncé en 2022.

La première pelletée de terre a été effectuée le 17 juillet en présence de plusieurs dignitaires, dont le maire Marc Richard et le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard.

L’immeuble comprendra 10 logements de 3 et demi, 8 de 4 et demi et deux autres de 5 et demi.

L’organisme Les Appartements Delphine, la pionnière, qui pilote le projet, prévoit que les premiers résidents pourront emménager l’été prochain. Ces locataires seront des mères monoparentales avec un ou des enfants ayant une déficience physique ou intellectuelle, et aussi des personnes en situation de vulnérabilité.

Les deux paliers de gouvernement ont investi 6,3 M$ dans le projet, tandis qu’une entente tripartite avec la Société d’habitation du Québec (SHQ) a permis d’injecter 750 000$. Le CIUSSS a contribué avec 300 000$, ainsi que Desjardins avec 100 000$. Le milieu l’a financé à hauteur de 75 000$ et la municipalité a consenti un crédit de taxes sur 20 ans.

Un projet porteur pour la municipalité

Le président du conseil d’administration des Appartements Delphine, Laurier Simard, a tenu à souligner la participation de ces partenaires.

« C’est un projet extrêmement porteur pour la communauté d’Hébertville et des environs qui permettra d’offrir à la clientèle un milieu de vie incomparable et invitant. Je tiens à remercier nos élus au nom de toute notre équipe puisqu’ils ont été à l’écoute des besoins du milieu et que leur collaboration a grandement favorisé la réalisation de ce projet. »

Le maire d’Hébertville, Marc Richard, a renchéri.

« Les Appartements Delphine, c’est beaucoup plus qu’un projet immobilier, c’est un projet porteur d’espoir et de solidarité, deux valeurs bien ancrées dans l’histoire de notre municipalité. L’engagement de départ du comité d’administration était de perpétuer la vocation aidante de ce lieu et de poursuivre l’histoire à dimension humaine du défunt bâtiment. »

Quant au député de Lac-Saint-Jean Éric Girard, il a rappelé qu’au début du projet, l’ancienne résidence Le Pionnier devait être convertie en édifice à logements. Mais l’édifice qui appartenait au CIUSSS était trop vétuste et il a fallu le raser pour en construire un nouveau.

Lot de défis

« Je tiens à féliciter le travail du conseil d’administration puisqu’il s’agit d’un projet important qui a posé son lot de défis. Votre engagement a fait toute la différence et c’est grâce à des initiatives comme Les Appartements Delphine que nous réussirons à améliorer l’offre de logements abordables tout en soutenant une clientèle avec des besoins spécifiques. »

Signalons en terminant que le processus de réservation d’un logement sera mis en place prochainement. Toute l’information disponible en lien avec l’attribution des logements, les coûts et les programmes gouvernementaux offerts aux futurs locataires devrait être rendue publique dans les prochaines semaines.