Nouveaux proprios pour le Star Bar de Saint-Bruno

Fondé à Saint-Bruno en 1998 par Diane Vézina et Roger Fortin, le Star Bar a de nouveaux propriétaires. Virginie Jean et Simon-Pierre Gagné en ont fait l’acquisition le 15 juillet dernier avec l’intention de faire prospérer l’établissement encore longtemps.

Virginie Jean souligne d’emblée le travail remarquable effectué par les précédents propriétaires afin de maintenir le bar à flot depuis toutes ces années.

« Nous sommes vraiment fiers de reprendre le Star Bar parce que le travail de Diane et de Roger est très honorable. Ils se sont montrés particulièrement audacieux en rachetant une maison qu’ils ont ensuite configurée en bar, et en bar qui fonctionne bien. Ils ont travaillé très fort pendant 27 ans pour en venir à ça. »

Pour les nouveaux propriétaires, l’objectif n’est d’ailleurs pas de faire table rase du passé, au contraire.

« Le Star Bar a beaucoup de clients fidèles et réguliers. Eux, ils avaient peur que ça change de vocation ou qu’on fasse de gros changements. Mais non, ça va rester un bar avec la même belle ambiance rétro et conviviale. Oui, on va faire des améliorations, mais pas de changements majeurs. On garde la base parce qu’elle est bonne. »

Simon-Pierre Gagné ajoute que le Star bar, « c’est un bar qui a beaucoup de potentiel. On attire des gens d’un peu partout dans Lac-Saint-Jean-Est. Il y a même des gens qui viennent de Roberval et de Saguenay. »

Projets

Les deux entrepreneurs ont injecté environ une dizaine de milliers de dollars dans le Star Bar depuis qu’ils en ont pris possession. Ils ont notamment fait refaire le plancher, en reconfigurant légèrement les lieux du même coup pour permettre l’aménagement d’une piste de danse. Ils entendent prochainement investir dans l’achat d’un système de son de plus grande qualité.

Un agrandissement est également prévu. « On veut utiliser le 2e étage pour le convertir en espèce de salle de style arcades/billard, précise Virginie Jean. Ce serait une salle que les gens pourraient aussi louer pour des évènements. »

De façon générale, Simon-Pierre Gagné et Virginie Jean souhaitent faire du Star Bar un lieu de rassemblement multigénérationnel. Ils ont déjà quelques idées derrière la tête pour arriver à leur fin, dont l’instauration de soirées thématiques.

« On aimerait ça attirer plus de gens dans la tranche 20-35 ans. On veut que le Star Bar soit un endroit où les gens de tout âge viennent pour rencontrer! On va faire des soirées électros, sportives, latinos, country. On va essayer plein de choses et on va voir ce qui marche! »

Le Star Bar emploie cinq personnes et est dorénavant ouvert du mercredi au dimanche.