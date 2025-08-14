Labrecque et Sainte-Monique vont régler leur problème d’eaux usées

Après des années de démarchage, Labrecque et Sainte-Monique voient enfin la lumière au bout du tunnel dans le dossier de l’assainissement de leurs eaux usées. Les deux municipalités sont sur le point d’obtenir l’aval de Québec pour déclencher les appels d’offres visant à construire leurs nouvelles infrastructures de traitement des eaux usées afin de cesser de les rejeter directement dans la nature.

Du côté de Labrecque, où les eaux usées se déversent actuellement dans la rivière Mistouk, la mairesse Marie-Josée Larouche affirme avoir obtenu les approbations nécessaires de la part du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Les plans et devis relatifs à la construction des nouvelles installations devaient normalement être finalisés en juillet 2025. Ils devront être acheminés puis approuvés par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

« En principe, la municipalité sera prête à aller en appel d’offres cet automne pour débuter les travaux au printemps 2026 », indique la mairesse.

Le projet d’assainissement des eaux de Labrecque est estimé à 20 M$. Il comprend la réfection complète des infrastructures de 80 % des rues à l’intérieur du périmètre urbain de la municipalité.

Lors des travaux, les eaux usées seront également séparées des eaux pluviales. Deux stations de pompage seront construites pour acheminer les eaux usées vers les deux bassins d’épuration dont l’aménagement devrait se faire à l’ouest du village, derrière la rue Lemieux. Les travaux devraient s’échelonner sur près de deux ans.

Sainte-Monique

Cela fait aussi un bon bout de temps, plus précisément depuis 2018, que Sainte-Monique planche sur le dossier de ses eaux usées, qu’elle est actuellement contrainte de rejeter dans la rivière Péribonka.

Selon le maire de l’endroit, Mario Desbiens, la municipalité est en bonne voie d’obtenir la subvention nécessaire pour implanter des installations d’assainissement des eaux.

« À peu près tous les plans que nous avions à faire accepter l’ont été, dit-il. Si tout va bien, on va peut-être aller en appel d’offres en 2025. »

Pour le moment, le projet s’élève à 14 M$. Il comprend la construction de bassins d’épuration ainsi que d’une station de pompage vers laquelle les égouts du village seront déviés.

En incluant Sainte-Monique et Labrecque, neuf petites municipalités (500 à 1000 habitants) du Saguenay-Lac-Saint-Jean ne disposent toujours pas de systèmes d’assainissement des eaux usées, selon les plus récentes données du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.