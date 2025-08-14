Le DG de la Villa Beauvoir veut défendre les intérêts de son district

David Boily se porte candidat aux élections municipales dans le district #5 (Saint-Pierre), à Alma. Déjà bien impliqué dans son milieu, le directeur général de la résidence privée pour aînés (RPA) Villa Beauvoir dit vouloir en faire encore plus pour ses concitoyens.

« Je trouve qu’à Alma, quand on est motivés, tout est possible, on peut tout faire. C’est entre autres pour ça que j’ai eu envie de me lancer en politique municipale. Je pense que je pourrais avoir une véritable influence pour améliorer la vie des personnes que je représenterais », explique-t-il.

Auparavant travailleur de rue à Alma, puis gestionnaire chez Groupe Coderr, David Boily occupe depuis six ans la direction générale de la Villa Beauvoir. De pair avec sa formation d’intervenant, il croit que son parcours professionnel lui a permis de développer plusieurs compétences et qualités qui pourraient faire de lui un bon conseiller municipal.

« Je pense que le travail d’un conseiller municipal, c’est d’abord d’écouter ses concitoyens. Or, dans ma vie professionnelle, une grande partie de mon travail consiste à être à l’écoute des gens pour ensuite être en mesure de les aider. »

La RPA dont il est directeur général se trouvant dans le district Saint-Pierre et ayant passé une bonne partie de sa jeunesse dans le quartier du même nom, David Boily ajoute déjà avoir une bonne connaissance du district qu’il souhaite représenter au conseil de ville d’Alma.

Enfin, David Boily soutient être aussi de ceux qui n’hésitent pas à apporter des idées à la table. « Je n’ai jamais eu peur, dit-il, de dire haut et fort ce que je pense et de proposer de nouvelles choses. »

Selon son directeur de campagne, Jean Lamoureux, David Boily pourrait « apporter au conseil municipal une expérience qui n’est pas nécessairement présente actuellement, mais qui serait fortement désirée. David, c’est quelqu’un qui consulte, qui écoute, qui réfléchit, puis qui agit. »