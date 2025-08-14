La communauté se mobilise pour vaincre l’hydrocharide grenouillette

Une importante opération de nettoyage a eu lieu vendredi à la marina de Saint-Henri-de-Taillon. Dans un effort commun, des membres de L’OBV Lac-Saint-Jean, des employés municipaux ainsi que plus d’une trentaine de bénévoles ont retiré des eaux des centaines de kilos d’hydrocharide grenouillette, une espèce de plante aquatique envahissante devenue problématique à la marina de Saint-Henri-de-Taillon.

Laborieuse, l’opération de nettoyage se poursuivra jusqu’au dimanche 10 août, période durant laquelle la marina demeurera fermée, précise Isabelle Larouche, responsable de la marina de Saint-Henri-de-Taillon depuis 15 ans.

« C’est beaucoup de travail, dit-elle. En surface, ça n’a l’air de rien, mais avec les racines qui vont plus profond dans l’eau et qui s’entremêlent, ça finit par faire des amas de plantes très compacts. »

Des membres de l’OBV Lac-Saint-Jean étaient présents pour former les bénévoles quant aux techniques d’arrachage à adopter.

Prolifération fulgurante

Du fait de sa reproduction particulièrement rapide, l’hydrocharide grenouillette a littéralement envahi la petite baie où se trouve la marina du village en à peine trois ans. « Quand j’ai commencé à travailler ici, il n’y en avait pas du tout », affirme Isabelle Larouche.

Cette dernière précise que la plante a été détectée pour la première fois en 2023 dans la cadre d’une inspection préventive menée par l’OBV Lac-Saint-Jean. Au début de la présente saison, elle affirme avoir remarqué une présence anormalement grande d’hydrocharide grenouillette dans les eaux de la marina.

« Ce que je voyais, c’est que comparativement à l’été 2024, il y en avait vraiment beaucoup plus [d’hydrocharide grenouillette]. C’est incroyable comment ça s’est répandu. Donc, tout de suite, j’ai alerté l’OBV Lac-Saint-Jean, et c’est pour ça que nous menons cette opération-là aujourd’hui. »

Nuisible

Selon Isabelle Larouche, il fallait intervenir d’urgence. « L’hydrocharide grenouillette finit par former des tapis très denses. Ça empêche les bateaux de naviguer, mais aussi toutes les autres embarcations comme les planches à pagaie ou les kayaks. Ça empêche aussi la baignade. Ça empêche toutes les activités nautiques. »

Mathieu Laroche, coordonnateur pour l’OBV Lac-Saint-Jean, rappelle que l’hydrocharide grenouillette a également des impacts néfastes sur la faune et la flore. En formant des tapis très denses à la surface, elle étouffe les autres plantes, réduit la lumière disponible pour la photosynthèse et diminue la concentration d'oxygène dans l'eau, nuisant ainsi à la vie aquatique.

Présente ailleurs au Lac-Saint-Jean

La présence d’hydrocharide grenouillette a été constatée dans sept autres secteurs autour du lac Saint-Jean. On la retrouve notamment à l’entrée de rivières à Saint-Gédéon et à Métabetchouan-Lac-à-Croix.

Selon Mathieu Laroche, tout porte à croire que la plante envahissante a été introduite par une embarcation qui n’avait pas été lavée. C’est donc vivement qu’il encourage les navigateurs à utiliser les stations de lavage, dorénavant à leur disposition dans la plupart des marinas de la région. « Ça prend à peine cinq minutes, et ça évite bien des problèmes. »