Hébertville demande aux citoyens de réduire leur consommation d'eau

En raison de la canicule qui sévit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la consommation d’eau potable est actuellement très élevée, ce qui pourrait mener à une pénurie, prévient la municipalité d’Hébertville.

Ainsi, dans une publication Facebook parue plus tôt aujourd’hui, la municipalité demande aux citoyens de « limiter au maximum » leur consommation d’eau potable.

On recommande notamment d’éviter l’arrosage des pelouses et le lavage des véhicules ainsi que de réduire autant que possible toute utilisation non essentielle de l’eau.

« Nos installations sont fortement sollicitées en ce moment. Votre collaboration est essentielle pour assurer un approvisionnement suffisant pour tous », informe la municipalité.