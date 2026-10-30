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Saint-Gédéon souhaite donner une vocation communautaire à son presbytère

Le 30 octobre 2026 - Modifié à 11 h 00 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste

Saint-Gédéon n’a pas l’intention de laisser son presbytère dépérir. À défaut d’avoir pu y installer une garderie, la municipalité explore maintenant différentes avenues pour donner une vocation communautaire au bâtiment patrimonial.

« À la suite de la visite d’une préventionniste en sécurité incendie, on nous a informés qu’il allait y avoir des mises à niveau à faire si on veut en faire un espace communautaire. Nous avons donc lancé une étude pour déterminer l’ensemble des mises à niveau nécessaires pour rendre le bâtiment sécuritaire », affirme le maire de Saint-Gédéon, Jacob Coulombe.

Selon ce dernier, outre ses lacunes en termes de sécurité incendie, l’ancien presbytère demeure un bâtiment « en très bon état ». « Les rapports nous le confirme, dit-il, puis, l’espace y est conséquent. En plus, nous sommes en manque d’espace pour le communautaire. » 

Le maire précise que certains organismes communautaires ont déjà signifié leur intérêt à emménager dans l’ancien presbytère.

Développement de la rue Fortin

Dans un autre ordre d’idées, Saint-Gédéon poursuit son développement résidentiel dans le secteur de la Potvin.

Douze terrains ont récemment été mis en vente, six pour des multiplex, six pour des habitations unifamiliales. Des acheteurs potentiels se sont déjà manifestés, indique le maire.

Le développement prévoit d’autres phases au terme desquelles une vingtaines d’autres terrains seront aménagés le long d’une nouvelle voie qui rejoindra la rue de Quen, l’artère principale du village. Il faudra toutefois attendre que les terrains de la phase actuelle aient trouvé preneur pour entreprendre les prochaines étapes.

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