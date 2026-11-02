Le Canada et l’Union européenne lancent une « Alliance pour l’avenir »

À l’issue du 21e Sommet Canada-UE, tenu les 29 et 30 octobre à Montréal, le premier ministre Mark Carney, le président du Conseil européen António Costa et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont officiellement lancé l’« Alliance pour l’avenir du Canada et de l’UE », un vaste partenariat destiné à approfondir la coopération économique, technologique, scientifique et sécuritaire entre les deux partenaires.

Fruit de près d’un an et demi de discussions, cette alliance vise à mettre en commun les capacités stratégiques du Canada, de l’Union européenne et de pays partageant des valeurs communes afin de relever des défis internationaux. Les dirigeants soutiennent que cette initiative permettra notamment d’offrir davantage de choix aux consommateurs, de réduire certains coûts, d’ouvrir de nouveaux marchés aux entreprises et d’accroître les possibilités d’études, de travail et de mobilité des citoyens des deux côtés de l’Atlantique.

Dans la foulée de cette annonce, Ottawa et Bruxelles ont également indiqué vouloir établir « le partenariat le plus étroit possible, sans adhésion à part entière » à l’Union européenne. Le Canada pourrait ainsi devenir le premier « membre associé » de l’organisation. Les discussions qui se poursuivront au cours des prochains mois permettront de définir les contours de ce nouveau statut inédit.

« Notre alliance avec l'Union européenne repose sur une histoire partagée, des valeurs communes et un respect mutuel. Ce sont là les fondements sur lesquels nous nous rapprochons sans cesse davantage afin d'offrir à nos citoyens plus de choix, plus de possibilités et un avenir plus abordable. », a déclaré Mark Carney.

Plus de vingt mesures annoncées

Les dirigeants ont dévoilé plus d’une vingtaine de mesures destinées à renforcer les liens économiques et stratégiques entre les deux partenaires. Parmi celles-ci figure un nouvel accord en matière de concurrence qui permettra aux autorités canadiennes et européennes de collaborer davantage pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des entreprises.

Le Canada et l’Union européenne souhaitent également relier leurs systèmes de paiement instantané afin de faciliter les transferts d’argent entre particuliers et entreprises. Un groupe de travail conjoint sera aussi créé pour étudier l’ouverture accrue des marchés bancaires, des assurances et des technologies financières.

Sur le plan technologique, le Canada a rejoint l’Entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance, donnant ainsi à ses chercheurs et à ses entreprises un accès au superordinateur JUPITER, l’un des plus puissants au monde. Les deux partenaires espèrent ainsi accélérer les avancées en recherche scientifique et en intelligence artificielle.

Les entreprises canadiennes profiteront également d’un nouvel accord visant à faciliter la vente en ligne de biens et de services sur le marché européen.

Davantage de possibilités pour les étudiants et les chercheurs

L’éducation et la recherche occuperont également une place importante dans cette nouvelle alliance. Ottawa entamera des négociations pour accroître sa participation au programme Erasmus+, qui favorise les échanges étudiants et professionnels à travers l’Europe.

Des discussions seront aussi lancées en vue d’une adhésion à un futur programme Horizon Europe, ce qui permettrait aux chercheurs canadiens et européens de collaborer davantage sur des projets de pointe et de partager leurs ressources scientifiques.

Coopération accrue en matière de défense et d’énergie

Le partenariat comprend également un important volet stratégique. Plusieurs contrats touchant la vente d’équipements militaires et de lutte contre les incendies ont été conclus avec l’Union européenne. En retour, le Canada obtiendra un accès au système satellitaire européen IRIS². Ce réseau doit offrir des communications sécurisées aux gouvernements, aux forces armées et aux services d’urgence lors de situations de crise.

La Banque européenne d’investissement pourra par ailleurs investir dans des projets canadiens liés aux minéraux critiques, des ressources jugées essentielles tant pour la transition énergétique que pour les besoins en matière de défense.

Les deux alliés ont en outre convenu d’entreprendre les premières démarches vers la création d’un nouveau câble transatlantique destiné à accélérer et sécuriser les échanges de données entre l’Amérique du Nord et l’Europe. Enfin, les partenaires examineront les conditions nécessaires à une augmentation des exportations canadiennes de gaz naturel liquéfié vers le marché européen.

Un partenariat stratégique à long terme

Selon les dirigeants, l’Alliance pour l’avenir reposera sur le principe de réciprocité et sur un approfondissement de la coopération dans plusieurs secteurs industriels. L’objectif est notamment de renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement et de répondre aux préoccupations communes en matière de sécurité économique.

L’entente prévoit également une collaboration plus étroite en politique étrangère et en matière de sécurité, marquant ainsi une nouvelle phase dans le rapprochement entre le Canada et l’Union européenne.