Gagne ton Demi-Million de retour avec ses tirages de prévente

La campagne de financement de Festivalma, Gagne ton Demi-Million, est de retour pour une deuxième édition. Après avoir délaissé la formule de la Maison Festivalma l'an dernier au profit d'un concept jugé plus moderne et flexible, l’organisation lance dès aujourd’hui la prévente de billet offrant la possibilité de remporter le grand prix de 500 000 $.

Dans la continuité des changements amorcés en 2025, Festivalma ramène également les tirages de prévente destinés à récompenser les détenteurs de billets qui procèdent rapidement à leur achat.

En plus de courir la chance de gagner le demi-million de dollars, les participants seront admissibles à neuf tirages de prévente qui se dérouleront chaque jeudi à 15 h, du 5 novembre 2026 au 14 janvier 2027. Les prix offerts totalisent plusieurs milliers de dollars en argent et en cartes-cadeaux auprès de commerces et d'organisations de la région.

Parmi les récompenses à gagner figurent notamment un prix en argent de 500 $ offert par SBL Avocats, plusieurs cartes-cadeaux, ainsi qu'un forfait d'une valeur de 1 050 $ comprenant une nuitée à l'Hôtel Universel d'Alma, des repas au Steak Frites et au Pacini, des billets au Cinéma complexe Jacques-Gagnon et une carte-cadeau de 500 $ au Dépanneur Proxi.

Pour sa part, le grand tirage du demi-million de dollars aura lieu le 16 janvier 2027 à 15 h au Centre Alma. Au total, 5 800 billets seront mis en vente au coût de 150 $ chacun.

Les billets pourront être achetés en ligne dès aujourd’hui, le 3 novembre, à midi, sur le site demimillion.com. Ils seront également disponibles à compter du 4 novembre dans plusieurs points de vente, dont le bureau de Festivalma au centre-ville d'Alma, Jello Musique, le Dépanneur Du Coin de Delisle, le Dépanneur Filgo de Métabetchouan, la Bijouterie L'Or Loge et le Dépanneur Harnois Énergies situé sur l’avenue du Pont Nord.

Pour Festivalma, cette campagne représente sa seule activité de financement annuelle. Les sommes recueillies contribueront notamment au maintien d'événements populaires comme Festirame ainsi que de la Grande Nuit d'Alma, qui demeure un rendez-vous entièrement gratuit pour le public.