Actualités

 Temps de lecture : 58s

Une chercheuse de la région honorée à l’échelle canadienne pour ses travaux

Le 12 novembre 2026 - Modifié à 14 h 27 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’infirmière et chercheuse au Centre de recherche et d’innovation du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Marie-Eve Poitras, a reçu le Prix de chercheur de l’année en médecine de famille 2026.

Cette reconnaissance, remis conjointement par le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et la Fondation pour l’avancement de la médecine familiale (FAMF), met en valeur des travaux menés en région, visant à mieux répondre aux besoins des patientes et des patients tout en contribuant à l’amélioration des services de santé de proximité. Celle qui est également professeure agrégée à l’Université de Sherbrooke est ainsi récompensée pour ses contributions à la recherche en soins de première ligne.

« Cette reconnaissance, qui souligne à la fois la qualité des travaux de recherche de mon équipe et mon engagement à faire une place toujours plus importante à la perspective des patients dans les soins primaires canadiens, est un honneur que j’accueille avec beaucoup d’humilité, mais aussi avec une immense fierté. », souligne Marie-Eve Poitras.

Pour la chercheuse, cette distinction démontre également qu’il est possible de bâtir, à partir du Saguenay–Lac-Saint-Jean, une programmation de recherche ambitieuse et reconnue tant à l’échelle nationale qu’internationale. 

La remise officielle du prix doit avoir lieu aujourd’hui, le 12 novembre, à Toronto, dans le cadre de l’événement ENSEMBLE 2026 : Célébration des apprenant·es, des enseignant·es et des chercheur·ses. Cette activité s’inscrit au programme du Forum en médecine familiale du CMFC, qui se déroule du 11 au 14 novembre.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Deuil périnatal : Deuil02 lance un projet pour briser le silence et l’isolement
Publié à 14h00

Deuil périnatal : Deuil02 lance un projet pour briser le silence et l’isolement

L’organisme régional Deuil02 annonce la mise sur pied d’Au-delà du silence, un projet collectif qui vise à offrir un espace d’écoute, de partage et de sensibilisation autour du deuil périnatal. Dès janvier 2027, des rencontres mensuelles gratuites seront proposées dans les locaux de l’organisme afin de permettre aux personnes ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Une étude révèle des centaines de quasi-collisions près des écoles
Publié à 13h00

Une étude révèle des centaines de quasi-collisions près des écoles

Une nouvelle étude commandée par l'Association canadienne des automobilistes (CAA) met en lumière les dangers auxquels sont confrontés les piétons aux passages piétonniers situés à proximité des écoles. Selon les résultats, en moyenne, 4,5 piétons par jour évitent de justesse d'être happés par un véhicule alors qu'ils traversent pour ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Sondage Pallas Data : le PQ cause de l’insatisfaction
Publié à 9h00

Sondage Pallas Data : le PQ cause de l’insatisfaction

Il n’y a pas forcément de lune de miel parfaite entre les électeurs et le gouvernement du Parti Québécois. Un sondage Pallas Data, commandé par Qc125, révèle que 51 % des répondants québécois sont insatisfaits des premiers pas du gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon, contre 24 % de satisfaits. Réalisée le 7 novembre 2026 auprès de ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES