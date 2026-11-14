Les travaux de sécurisation de la 169 terminés à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Le réaménagement du tronçon de la route 169 situé entre la route Saint-André et la rue Saint-Antoine est maintenant terminé, au terme de travaux amorcés à l’été 2022. Le projet, qui représente des investissements de plus de 9 M$, visait principalement à réduire la vitesse, à sécuriser les déplacements et à diminuer les risques de collisions à angle droit, notamment à la suite .

En 2022, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a procédé à l’installation de deux radars pédagogiques de part et d’autre de la route 169, entre l’intersection du 2e Rang Ouest et celle de la rue Saint-Antoine, à l’amélioration du marquage sur la chaussée et à l’abaissement de la vitesse dans le secteur à 70 km/h.

Plus récemment, l’accès à la rue Saint-André a été fermé, tandis que l’intersection de la route 169, de l’avenue Villeneuve et du 2e rang Ouest a été entièrement réaménagée. Des terre-pleins centraux, des voies protégées pour les virages à gauche, des feux de circulation et un meilleur éclairage ont notamment été ajoutés.

Un groupe de travail réunissant des experts du ministère des Transports, des citoyens et des représentants municipaux a contribué à déterminer les mesures de sécurisation du secteur.