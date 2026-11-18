Quarante jours après son élection, le Parti québécois (PQ) continue de monter dans les sondages, mais demeure moins populaire que Mark Carney, alors que la souveraineté attend son plus faible appui depuis les années 70.

Selon un sondage Léger-Le Journal-TVA, le PQ formerait un gouvernement majoritaire si les élections avaient eu lieu hier, avec 33% des appuis. C’est une augmentation de 5 points en comparaison aux élections du 5 octobre dernier.

Toutefois, il est trop tôt pour crier victoire chez les Péquistes, alors que les Libéraux de Charles Milliard obtiennent 31%, soit 2 points de moins que les troupes de Paul St-Pierre Plamondon. De plus, les Québécois préfèrent maintenant M. Milliard (41%) à PSPP (40%). Le premier ministre canadien continue toutefois sa lune de miel, avec un appui à 61%.

Autre mauvaise nouvelle pour PSPP, la souveraineté n'intéresse que 26% des répondants, ce qui est un creux historique pour l’indépendance, 50 ans après l’élection de René Lévesque. Pour Jean-Marc Léger, sondeur pour la firme Léger, c'est Donald Trump qui est le principal adversaire de la souveraineté.

Il note alors une baisse significative de l’appui souverainiste depuis l’arrivée du milliardaire à la Maison-Blanche et des tarifs. Le sondeur mentionne finalement qu’avec 6% des appuis, la Coalition avenir Québec (CAQ) est vouée à disparaître, précisant que la CAQ est un parti sans avenir.