Le Caucus des cités régionales de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) demande au gouvernement provincial de garantir un financement stable et prévisible des services de mobilité régionale, tout en accordant davantage de flexibilité aux municipalités pour adapter leur offre aux réalités de leur territoire.

Le transport régional représente un enjeu important pour les déplacements quotidiens, qu’il s’agisse de se rendre au travail, d’accéder aux établissements d’enseignement et aux services essentiels ou de participer à la vie communautaire. Toutefois, l’incertitude entourant le financement de ces services, comme GO Taxibus à Alma, complique leur planification et compromet leur développement dans plusieurs régions du Québec.

De plus, faute de ressources suffisantes, certaines municipalités régionales de comté (MRC) ont déjà été contraintes de réduire leurs services de transport, voire d’en annoncer la fermeture. Cela suscite d’ailleurs des craintes dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, où on aimerait justement voir le service GO Taxibus d’Alma s’étendre sur l’ensemble du territoire, indique la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont.

Devant cette situation, le Caucus des cités régionales de l’UMQ accueille favorablement l’intention du gouvernement de relancer la Politique de mobilité durable, une démarche qu’il réclame depuis plusieurs années. L’organisation souhaite participer à sa mise en œuvre et propose plusieurs mesures pour assurer la pérennité des services de transport collectif en région.

Un financement à long terme

Parmi les solutions avancées figure la création d’un programme permanent de transferts destiné à la mobilité régionale. Selon le Caucus, cette mesure permettrait de simplifier la gestion des programmes gouvernementaux, de réduire les formalités administratives et d’offrir une meilleure prévisibilité financière aux organismes responsables du transport.

L’UMQ souhaite également que les sommes soient versées selon un calendrier fixe, harmonisé avec les cycles budgétaires municipaux. Les retards dans le versement des subventions obligent parfois les municipalités et les organismes de transport à avancer les fonds nécessaires au maintien des services, occasionnant ainsi des coûts supplémentaires qui finissent par être assumés par les contribuables.

Davantage de pouvoirs pour les régions

Au-delà du financement, le Caucus estime que les municipalités doivent disposer d’une plus grande autonomie pour organiser les services de transport. Les besoins varient considérablement d’un territoire à l’autre, notamment en fonction des distances, des habitudes de déplacement et de la répartition de la population.

« La lourdeur administrative est en train d’affecter le transport en commun, le transport en région », affirme le maire de Sorel-Tracy, Patrick Péloquin.

L’UMQ demande donc au gouvernement de revoir certaines contraintes administratives et réglementaires qui limitent la capacité des acteurs locaux à développer des solutions adaptées.

Parmi les pistes proposées, l’organisation souhaite notamment que les régies intermunicipales de transport bénéficient d’un cadre législatif mieux adapté à leurs responsabilités. Elle recommande également de permettre aux organismes municipaux d’acquérir et d’exploiter leur propre flotte de véhicules, ainsi que d’organiser les services en fonction des véritables corridors de déplacement, particulièrement autour des pôles urbains régionaux.

Le Caucus propose aussi d’accorder aux organismes municipaux compétents en matière de transport le pouvoir d’instaurer une majoration de la taxe sur les carburants ou une taxe sur l’immatriculation des véhicules afin de financer leurs réseaux.

Pour Marc-Alexandre Brousseau, président du Caucus des cités régionales de l’UMQ et maire de Thetford Mines, la relance de la Politique de mobilité durable constitue une occasion de consolider les services partout au Québec.

« Les régions ont besoin d'un financement stable et prévisible ainsi que de la souplesse nécessaire pour répondre aux réalités de leur territoire », souligne-t-il, tout en affirmant que les municipalités sont prêtes à collaborer avec le gouvernement.

Le président ex-officio de l’UMQ et maire de Gaspé, Daniel Côté, illustre les limites du cadre actuel à partir de la situation en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Bien que cinq MRC et une agglomération aient regroupé leurs compétences au sein d’une régie de transport, celle-ci ne dispose pas de tous les pouvoirs nécessaires pour mettre en place des mécanismes de financement durables.

Il souligne notamment que la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, malgré les compétences qui lui sont accordées à titre de MRC, ne peut pas financer son réseau au moyen d’une taxe sur l’immatriculation. « La Régie a compétence, mais n'a pas le pouvoir d'agir! […] Le système est inutilement trop rigide! », déplore-t-il, estimant qu’une plus grande latitude permettrait aux acteurs régionaux de mieux répondre aux besoins de la population.

La mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, abonde dans le même sens. Elle rappelle que le développement d’une offre de transport adaptée contribue non seulement à améliorer l’accès aux services, mais également à soutenir l’économie et la qualité de vie des communautés. « Investir dans la mobilité, c’est investir dans la vitalité de nos régions », conclut-elle.