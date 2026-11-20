Entre la hausse du coût de la vie, l’augmentation du nombre de ménages en difficulté et l’apparition de nouveaux groupes vulnérables, le réseau d’aide alimentaire enregistre un nombre record de demandes et peine de plus en plus à répondre aux besoins.

Selon les plus récentes données présentées par La grande guignolée des médias, les organismes d’aide alimentaire ont reçu en moyenne 3,27 millions de demandes par mois cette année, provenant d’environ 600 000 personnes différentes. Il s’agit d’une hausse de 4,8 % par rapport à l’an dernier et de 44 % en cinq ans.

La situation est particulièrement préoccupante chez les jeunes adultes. La proportion des Québécois âgés de 19 à 25 ans vivant une insécurité alimentaire récurrente est passée de 18 % en 2017 à 28 % en 2025. Au total, 45 % des personnes de ce groupe d’âge ont vécu au moins un épisode d’insécurité alimentaire au cours de la dernière année.

Les étudiants sont également touchés de plein fouet. Quelque 14 % des étudiants du collégial et de l’université affirment avoir manqué de nourriture au cours de l’année. Chez les étudiants du cégep, 44 % vivent une forme d’insécurité alimentaire, qu’elle soit légère, modérée ou grave.

À l’échelle de la province, la problématique continue de s’aggraver. La proportion des ménages québécois en situation d’insécurité alimentaire est passée de 14 % en 2018 à 19 % en 2023. Durant cette même période, la part de la population vivant une insécurité alimentaire modérée ou grave a grimpé de 9,2 % à 13,5 %.

Pression sur les organismes

Devant l’augmentation des besoins, plusieurs organismes affirment avoir atteint leurs limites. Un comptoir alimentaire sur deux a dû réduire la taille de ses paniers afin d’aider un plus grand nombre de ménages. Un organisme sur quatre a même été contraint de refuser des demandes d’aide. Par ailleurs, quatre comptoirs sur cinq évoquent un manque de denrées alimentaires, alors qu’un sur deux a dû acheter de la nourriture à même son budget de fonctionnement.

Les perspectives pour les prochaines années ne sont guère plus encourageantes. Une étude de Banques alimentaires du Québec prévoit que la fréquentation des comptoirs alimentaires augmentera d’environ 20 % d’ici 2028, avec une hausse de 7,3 % en 2027 et de 11,4 % en 2028.

Le nombre de demandes mensuelles pourrait ainsi atteindre 3,9 millions à travers la province. Cette projection est beaucoup plus élevée que les estimations produites au début de 2025, qui prévoyaient alors une croissance de seulement 3,2 % jusqu’en 2027.

L’augmentation du coût des aliments demeure l’un des principaux facteurs derrière cette tendance. Le Rapport annuel sur les prix alimentaires, supervisé par l’Université Dalhousie et publié en décembre 2025, estimait qu’une famille canadienne moyenne de quatre personnes devrait débourser près de 995 $ de plus pour se nourrir en 2026, portant sa facture annuelle à 17 572 $.

Cette réalité se reflète dans les inquiétudes de la population. Environ 43 % des Québécois craignent de ne pas disposer de suffisamment d’argent pour nourrir leur famille.