La mémoire d’Édouard Moffatt remise à l'honneur

Inauguration du Pavillon des loisirs d’Îles-Maligne/Delisle

La famille Moffatt était presque entièrement présente lors de l’inauguration du Pavillon des loisirs Édouard-Moffatt. — Yohann Harvey Simard

C’est le vendredi 22 décembre qu’avait lieu l’inauguration du Pavillon des loisirs Édouard-Moffatt dans le quartier Îles-Maligne, à Ama.

On comprend ici que le bâtiment à vocation sportive a été nommé en l’honneur de l’Almatois Édouard Moffatt, dont le nom avait déjà été attribué à un aréna d’Alma par le passé.

Le Pavillon des loisirs Édouard-Moffat est le produit d’un investissement de 3,6 M$.

Il possède une superficie de 348 m² et est divisé en deux sections. La première abrite une grande salle multifonctionnelle pouvant être modulée en trois parties selon les besoins. La seconde section comprend un vestiaire de même qu’un bloc sanitaire, des installations qui serviront notamment aux utilisateurs de la future patinoire extérieure qui sera aménagée dans la cour du Pavillon. L’annexe du Pavillon Édouard-Moffatt pourra aussi servir de halte aux cyclistes alors qu’une piste cyclable passe à quelques pas du bâtiment.

Dès février 2024, le Pavillon pourra être réservé par les organisations qui souhaitent y tenir différentes activités culturelles ou de loisir, tandis qu'il sera ouvert au public à compter du 3 février.

D’autres équipements sportifs s’ajouteront à proximité du bâtiment l’an prochain. Ils refléteront les demandes émises par les citoyens des quartiers Îles-Maligne et Delisle, pour qui le Pavillon « deviendra le cœur des activités sportives, culturelles et communautaires », assure la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont.

L’héritage d’Édouard Moffatt

Le nom d’Édouard Moffat n’a pas été choisi par hasard. Il a été une figure importante de la scène sportive almatoise, a rappelé la mairesse d’Alma devant la famille Moffatt, dont les membres étaient presque tous présents lors de la cérémonie d’inauguration du Pavillon.

« Ça faisait 40 ans que le nom d’Édouard Moffatt avait été oublié, il fallait absolument rectifier ça. »

Jean Moffatt, l’un des fils d’Édouard Moffat, a aussi pris le micro.

« Dès son arrivée à Alma dans les années 30, en raison de sa passion pour le sport, Édouard a intégré l’équipe de hockey locale de Saint-Joseph d’Alma. Mais il ne s’en tenait pas juste au hockey, il pratiquait entre autres le ski, la chasse, le golf, et à l’occasion le tennis à Riverbend, où il était responsable de l’entretien du terrain », a-t-il relaté.

La postérité d’Édouard Moffatt sera assurée par la construction d’un aréna à Alma, projet que l’Almatois met en branle à titre de président de l’organisme la Corporation du bien-être social à Alma. Édouard Moffatt deviendra le principal gestionnaire de l’aréna, auquel on donnera son nom en 1966.

L’aréna sera démantelé après la construction du CRESP, et avec lui disparaissait le nom d’Édouard Moffatt durant une quarantaine d’années