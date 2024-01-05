Un Almatois à l’origine d’un centre d’horticulture en Bolivie

← Retour

Voyages humanitaires de Martin Belley

Martin Belley conserve une tonne de beaux souvenirs de ses voyages humanitaires en Bolivie. — Yohann Harvey Simard

À plus de 7 000 km du Québec, à Corque, un petit village reculé de Bolivie, Martin Belley est bien connu. C’est que l’Almatois y a passé plusieurs années de sa vie à titre de coopérant humanitaire et y a même fait construire un centre horticole de même qu’un parc écologique et touristique.

Désireux de voir du pays et de se rendre utile, Martin Belley se rend à Corque pour la première fois en 1964, à l’âge de 23 ans. Durant trois ans, fort d’une formation de deux ans qu’il a suivie au Centre d’études missionnaires de Montréal, il prodiguera des soins aux quelque 200 habitants du village.

Parallèlement, le jeune homme enseigne aussi les premiers soins à l’École normale de Corque. À son départ en 1967, Martin Belley aura donné environ 6 000 traitements pour des problèmes de santé majoritairement liés à la malnutrition et au manque d’hygiène.

Celui qui deviendra plus tard copropriétaire du Camping Belley au Lac-Saint-Jean affirme avoir été transformé par son voyage.

« À cette époque-là, à Corque, il n’y avait pas d’électricité et il n’y a avait qu’un seul robinet pour tout le village. Il n’y avait pas de téléphone, de radio, de télévision, de journaux ni même de transports. Pour moi et les cinq Québécois avec qui j’étais arrivé, la vie se résumait au travail. »

Retour en Bolivie

Martin Belley décide de renouer avec la Bolivie à l’âge de 67 ans. Durant 12 ans, il s’y rendra tous les hivers pour une période de cinq mois, période durant laquelle il consacre l’essentiel de son temps à la mise en place d’un centre horticole et d’un parc écologique et touristique. Martin Belley se fera également construire une résidence, disons plus confortable que la petite maison de terre d’à peine 10x20 pi qu’il louait pour 1 $ canadien par mois lors de sa première venue.

Au fil des ans, l’Almatois installera un réservoir d’eau pour approvisionner la serre principale et les couches chaudes des jardins de son centre horticole. Il plante également plusieurs arbres de part et d’autre du site de 4 569 m² et établit les structures de base pour ériger trois autres serres de 20x80 pi. Le site accueille aussi plusieurs animaux en liberté, comme des moutons, des lamas, des poules et des cochons.

Parc écologie et touristique

Le parc écologique et touristique conçu par Martin Belley possède quant à lui une superficie de 13 354 m².

Au milieu du terrain se trouve un ruisseau naturel tout au long duquel l’Almatois fait construire sept structures. Il est question d’un mur de rétention en amont, de quatre réservoirs visant à récupérer l’eau de pluie pour la culture des champs, d’un bassin pour l’élevage de la truite et d’un autre pour le lavage des vêtements. Des installations abondamment utilisées par les résidents et auxquelles s’ajoute même un terrain de jeux pour les enfants.

Martin Belley met fin à son travail de coopérant en Bolivie en 2023, à l’âge de 82 ans. Au moment de son ultime départ, il a informé la communauté de Corque qu’il cédait l’intégralité de ses avoirs au bénéfice des enfants, des étudiants et de la population de la région.

« J’ai donné autant que j’ai reçu », dit-il, mentionnant que toutes ces années passées en Bolivie lui ont valu de nombreuses amitiés et lui ont permis de découvrir une riche culture.