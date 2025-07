Fondation du Réseau régional en alimentation communautaire

← Retour

Une trentaine de personnes représentant une quinzaine d’organismes ont participé à l’assemblée de fondation du RRAC 02. La rencontre s’est tenue au Centre des Loisirs Belle-Vue de Saint-Félicien. (Photo courtoisie) — Jean Tremblay

Le jeudi 26 septembre dernier, une trentaine de personnes composées de représentants d’organisations, d’élus locaux et de citoyens provenant de toute la région ont participé à l’assemblée de constitution du Réseau régional en alimentation communautaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean (RRAC 02) qui regroupe les acteurs en alimentation.

La mission de l’organisme permet de regrouper l’ensemble des acteurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean. On y retrouve les popotes roulantes, banques alimentaires, COOP d’alimentation, épiceries communautaires, ainsi que les individus et les organismes sans but lucratif qui partagent la même vision. On vise ainsi à offrir une alimentation durable avec des aliments sains, frais et de proximité pour chaque citoyen au Saguenay–Lac-Saint-Jean », explique Joanie Riendeau, chargée de projet du RRAC.

L’origine du RRAC 02 date de quelques années. « En 2015, les épiceries communautaires de la région décidaient de travailler ensemble pour développer des services et des méthodes de travail dans le but de s’entraider dans leurs missions respectives. »

Par la suite, en 2022, les membres du RRAC s’étaient engagés à former une structure officielle de gouvernance dans le but de développer un système alimentaire communautaire durable et solidaire dans le but d’offrir un accès à une alimentation juste et équitable pour tous.

Formation du CA

L’obtention des lettres patentes le 26 juin dernier a permis, lors de la rencontre du 26 septembre, de former le premier conseil d’administration de l’organisme. Il est composé de Nathalie Lavoie (Épicerie La Recette), Karyne Ménard (Épicerie La Maisonnée), Guylaine Pelletier (Bizz Coop) et Mathieu Laroche (Salsa Le Marché).