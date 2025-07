L’agriculture explorée de façon colorée à L’Odyssée des Bâtisseurs

← Retour

Exposition « On sème! Une expo agricole au musée »

L’Odyssée des Bâtisseurs inaugurait aujourd’hui la nouvelle exposition agricole « On sème! Une expo agricole au musée », conçue en collaboration avec Nutrinor dans le cadre du 75e anniversaire de la coopérative.

Mais l’exposition ne porte pas uniquement sur Nutrinor, mais bien sur le rôle central de l’agriculture dans le développement du Saguenay–Lac-Saint-Jean de façon générale. Elle présente ainsi différentes facettes de l’histoire agricole régionale, en passant par le savoir-faire et la passion des artisans qui y ont contribué et qui y contribuent encore aujourd’hui.

L’exposition se décompose en trois volets. Le premier retranscrit entre autres, par le biais de kiosques et de thématiques variées, la dure réalité de l’agriculture au Saguenay–Lac-Saint-Jean à l’époque de la colonisation.

Plus tard au long de l’exposition, ce seront plutôt les élevages et les cultures diversifiées de la région qui seront détaillés. La fin du parcours se consacre quant à lui à la modernisation de l’industrie agricole et de ses pratiques, notamment en termes de développement durable.

« Dès les premiers efforts de colonisation de la région en 1838, c’est notamment pour l’agriculture que les premiers défrichages ont été faits. Donc, l’exposition est aussi un reflet des différents changements sociétaux qui se sont opérés depuis ce temps-là, comme le passage de l’agriculture de subsistance à la production industrielle, ou encore le changement dans nos habitudes de consommation », commente le président du conseil d’administration de Nutrinor, Dominic Perron.

Conçue pour tous les publics

Ludique et colorée, l’exposition a été imaginée pour plaire à toute la famille. Cela ne l’empêche cependant pas de présenter un contenu riche et rigoureux, avec notamment 50 photographies historiques et plusieurs objets anciens ayant été utilisés partout dans la région, indique Jessica Lapointe, directrice de l'Odyssée des Bâtisseurs. L’exposition dispose également de portions interactives.

« En plus de nous nourrir, l’agriculture façonne nos paysages, elle nous offre des points de vue bucoliques qui font notre fierté et elle assure l’occupation de notre vaste territoire. Je suis certain que les visiteurs de l’Odyssée des Bâtisseurs apprendront beaucoup de choses sur ce secteur unique et qu’ils ressentiront de l’admiration envers les producteurs et productrices! », complémente Sébastien Cochrane, président de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean.

« On sème ! Une expo agricole au musée » sera présentée du 11 octobre 2024 au 13 septembre 2025. Pour les tarifs et horaires, consultez le site Web de l’Odyssée des Bâtisseurs au www.odysseedesbatisseurs.com.

Une copie du livre Nutrinor : une coopérative hors norme sera par ailleurs offerte aux 100 premiers visiteurs.