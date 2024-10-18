Plusieurs dossiers qui avancent bien

← Retour

Saint-Gédéon

Plusieurs projets arrivent bientôt à terme à Saint-Gédéon. — Yohann Harvey Simard

Saint-Gédéon se portera officiellement acquéreuse de son presbytère d’ici la mi-novembre. La municipalité souhaite y aménager une garderie alors que le manque de places se fait sentir au sein de sa population.

Dans le meilleur des mondes, ce serait un CPE qui verrait le jour dans l’ancien presbytère de l’église Saint-Antoine-de-Padoue. Toutefois, alors que Québec se fait avare de nouvelles places subventionnées depuis quelque temps, la municipalité risque d’opter pour une garderie en milieu familial, du moins au départ, indique le maire, Émile Hudon.

« Le but, c’est de décoller un projet le plus tôt possible pour offrir de nouvelles places à la population. Pour l’instant, on s’enligne vers une garderie en milieu familial. On reste toujours en communication avec notre député, mais Québec ne débloque pas beaucoup de places en ce moment. »

Lors d’une assemblée publique qui s’est tenue le 19 novembre 2023, c’est à l’unanimité que les 63 personnes présentes ont voté en faveur de l’implantation d’une garderie dans le presbytère.

Une fois l’acte de vente signé, Saint-Gédéon devra procéder à des travaux de mises aux normes afin de rendre les lieux conformes aux besoins d’une garderie. L’établissement devrait être en mesure d’accueillir ses premiers enfants en 2025.

Développement résidentiel

Par ailleurs, la municipalité arrivait récemment au bout de ses différents développements résidentiels. Alors qu’elle n’a à peu près plus aucun terrain à vendre, celui de la rue Potvin fera l’objet d’une deuxième phase de 12 terrains.

Les appels d’offres pour la mise en forme des terrains et le prolongement des réseaux électrique, d’eau et d’égouts seront bientôt lancés. La vente des terrains devrait pouvoir débuter cet automne.

Saint-Gédéon jouit d’une croissance démographique soutenue depuis quelques années.

Salle multifonctionnelle

Les travaux de conversion de l’église Saint-Antoine-de-Padoue en salle multifonctionnelle tire à leur fin.

L’inauguration de la salle construite au coût de 1,8 M$ aura lieu cet automne. Baptisée la Grandmontoise, celle-ci se prêtera à plusieurs types d’utilisation. Pourront notamment s’y tenir des spectacles, des congrès, un marché de Noël, du théâtre d’été ou encore des soupers communautaires.