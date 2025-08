Le Collège d'Alma souhaite mousser la formation

← Retour

Recrutement difficile en Techniques d’intervention en milieu carcéral

Le Collège d’Alma a entrepris une campagne de recrutement afin de trouver davantage de candidats pour son attestation d’études collégiales en Techniques d’intervention en milieu carcéral. — Yohann Harvey Simard

L’attestation d’études collégiales en Techniques d’intervention en milieu carcéral (TIMC) n’est pas très populaire au Collège d’Alma. L’établissement est toujours à la recherche de candidats afin de pouvoir amorcer une nouvelle cohorte en janvier 2025.

La période d’admission se termine le 20 décembre 2024 et une trentaine de places sont encore disponibles.

Pourtant, les besoins sur le marché du travail sont grands, tant du côté des établissements provinciaux que fédéraux. Les directions d’établissements correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec et du Service correctionnel du Canada manifestent régulièrement leur intention de recruter de nouveaux agents auprès de l’établissement collégial almatois, rappelle Laurie Gobeil, technicienne en communication au Collège d’Alma.

Les agents peuvent aussi travailler dans les centres de réadaptation jeunesse et dans les tribunaux.

Impopulaire car mal comprise?

C’est ce que sous-entend Simon Collin, conseiller pédagogique à la formation continue. Selon lui, la profession d’agent correctionnel demanderait à être mieux connue.

« La profession d’agent correctionnel ou d’agente correctionnelle demeure méconnue du public et les gens s’en font peut-être une idée préconçue. Le métier mérite d’être valorisé, tant en ce qui concerne la nature réelle du travail, les tâches à accomplir et les aptitudes requises qu’en termes de conditions de travail et salariales ».

L’enseignante coordonnatrice à la formation continue Mélanie Lavoie partage ce point de vue. Elle met pour sa part l’accent sur la nature diversifiée du rôle d’agent correctionnel.

« L’agent doit jouer un double rôle : de surveillance et d’accompagnement auprès des personnes incarcérées. Il faut que les étudiantes et étudiants ressentent le désir de participer à cette mission de réinsertion sociale », explique-t-elle.

Les personnes curieuses d’en apprendre davantage sur ce métier sont invitées à venir rencontrer les différents employeurs lors de la 3e édition du Salon de l’emploi en sécurité, qui se tiendra le 23 octobre prochain dans le gymnase du Collège d’Alma.

Le Collège d’Alma a entrepris une campagne de recrutement par l’entremise des médias traditionnels et des réseaux sociaux.