Un avis de non-consommation de l'eau émis pour le secteur de Métabetchouan

Contamination de l'eau aux nitrates et aux nitrites

Une contamination aux nitrates et aux nitrites a été constatée dans le réseau de distribution d’eau potable du secteur Métabetchouan. Un avis de non-consommation a été émis pour les populations vulnérables afin de limiter les potentiels effets sur la santé. — Yohann Harvey Simard

Une contamination aux nitrates et aux nitrites a été constatée dans le réseau de distribution d’eau potable du secteur Métabetchouan hier. Un avis de non-consommation a depuis été émis pour les populations vulnérables afin de limiter les potentiels effets sur leur santé.

L’avis de non-consommation demeurera en vigueur tant et aussi longtemps que les concentrations ne pas diminuées et stables. Les secteurs de Lac-à-la-Croix et de Saint-Gédéon ne sont pas touchés par la contamination.

Les nitrates/nitrites sont des contaminants de l’eau qui ont des effets immédiats sur la santé des enfants de moins de 12 ans. Ils sont particulièrement néfastes pour la santé des nourrissons nourris avec des préparations de lait commerciales, sur celle des femmes enceintes ainsi que sur celle des personnes sous dialyse péritonéale, qui représentent les trois principaux groupes vulnérables. L’avis de non-consommation de l’eau courante concerne ces trois groupes.

Les nitrates et les nitrites peuvent être déjà présents dans le sol ou provenir de différentes activités humaines comme l'agriculture ou le rejet des eaux usées.

À noter que l’ébullition n’élimine pas les nitrates/nitrites. Ils en augmentent au contraire la concentration.

D’ici à ce que la situation retourne à la normale, la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix met à la disposition de la population de l’eau embouteillée au Dépanneur Métabetchouan ainsi qu’à la mairie durant leurs heures d’ouverture respectives.

La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix effectue hebdomadairement des analyses sur la concentration de nitrate. La plus récente analyse est la première ayant révélé une concentration supérieure à la limite de 10 mg/L.