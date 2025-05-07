Annulation des cours au Cégep de Saint-Félicien

← Retour

Grève étudiante

La direction du Cégep de Saint-Félicien annonce que l’entièreté des cours de ce mercredi 7 mai sont annulés, en raison d’une grève étudiante.

Les étudiants ont fait du piquetage de 7h30 à 8h30 ce matin devant l’établissement pour manifester contre l’annulation des bourses Perspectives, une bourse permettant à des étudiants de recevoir près de 1 500$ pour l’ensemble de leur programme collégial.

Selon le président de l’Association étudiante du Cégep de Saint-Félicien, Nathan Lejeune, la grève est une réponse face à l’inaction du gouvernement face à leurs demandes. « En assemblée extraordinaire le 9 avril, les étudiants ont voté pour envoyer un message à la députée de Roberval, Nancy Guillemette, pour qu’elle prenne position. Au final, nous n’avons jamais eu de réponse et le 23 avril, les étudiants ont voté pour la grève », a-t-il expliqué.

Les étudiants du Cégep de Saint-Félicien réclament aussi des stages rémunérés, pour les aider à finir leurs études en étant capables de subsister monétairement.