L’avis de non-consommation d’eau levé

← Retour

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

La ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a informé ses citoyens dans un communiqué émis mardi que l’avis de non-consommation d’eau pour les personnes vulnérables était levé. Un avis qui était en vigueur depuis le 23 janvier dernier.

Cette levée résulte de la conformité de la municipalité avec les critères fixés par Santé Publique, grâce à une diminution des niveaux de nitrates et nitrites sur la période d’un mois au minimum. Deux analyses hebdomadaires consécutives affichant des concentrations inférieures à 5,1 mg/L ont aussi été faites pour s’assurer de la potabilité de l’eau.

Selon le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, André Fortin, la population est contente de la fin de l’avis, mais que la municipalité doit encore travailler pour régler le problème.

« Les citoyens sont contents, ça se passe bien, mais la municipalité travaille encore d’arrache pieds pour traiter les problèmes de nitrates et de nitrites dans l’eau. »

Le maire ajoute que les chiffres obtenus seraient les mêmes qu’avant la présence de nitrates et de nitrites dans l’eau de la ville, mais qu’un accord avec Santé Publique était en place et que la municipalité va faire tout son possible pour éliminer la fuite à la source.

« Les chiffres obtenus seraient les mêmes qu’avant la présence de nitrates et de nitrites dans l’eau de la ville. Il y a tout de même un accord avec la Santé publique, grâce à plusieurs programmes. On assure que la municipalité fait tout son possible pour éliminer la fuite à la source, parce que son emplacement n’a pas encore été localisé », mentionne-t-il.

La ville tient à remercier la population pour sa participation durant cette longue période. Une non participation par une personne vulnérable aurait pu amener des méthémoglobines dans le sang, une hémoglobine incapable de circuler l’air dans les vaisseaux sanguins.