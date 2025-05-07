52 génisses exposées au Centre sportif Mistouk

← Retour

Mini-expo agricole du secteur nord

La fin de semaine dernière se déroulait la 32e édition de la Mini-expo agricole du secteur nord au Centre sportif Mistouk, dans le quartier de Saint-Cœur-de-Marie à Alma. L’occasion pour les éleveurs bovins de montrer leurs plus beaux spécimens de génisses Holstein, et pour les plus jeunes, de se familiariser avec l’élevage et l’exposition de vaches laitières.

La journée du samedi était réservée aux cours de présentation, dont l’objectif était d’apprendre à la relève agricole les rudiments de l’exposition bovine, en passant par la préparation des bêtes et la façon adéquate de les faire parader devant les juges.

Le samedi soir, c’était la fête avec le traditionnel méchoui suivi d’une activité de danse en ligne animée par Alexandra Gauthier.

« Le party a vraiment levé! Il devait y avoir une centaine de personnes! », se réjouit Marc-Olivier Dufour, copropriétaire de la Ferme Rayline et membre du comité organisateur aux côtés de Marc Gauthier, Jean-Michel Gaudreault, Kevin Gilbert, Philippe Gauthier, et d’Alexanne Tremblay.

L’expo

Le dimanche, on est passé aux choses sérieuses avec la tenue de l’exposition de vaches Holstein, une race bovine internationale.

Une quinzaine d’exposants venus des quatre coins du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont fait parader leurs génisses (veau femelle). L’exposition était divisée en sept classes définies selon l’âge des spécimens, qui ne dépassaient pas les 21 ou 22 mois. Une huitième classe était dédiée à l’exposition en troupeaux, et une neuvième à l’exposition de progénitures de mère.

Les jeunes vaches étaient jugées suivant plusieurs critères standardisés relatifs à leur conformation anatomique.

« Les juges se basent vraiment sur l’apparence globale qu’ont les génisses au moment de l’exposition. Ils regardent leur conformation, leur démarche, leur puissance laitière. »

Un total de 52 têtes ont été présentées aux juges, faisant de la 32e Mini-expo agricole du secteur nord « une très bonne édition ». Étaient présentes des fermes d’Hébertville, d’Hébertville-Station, de Normandin, d’Alma, de Jonquière, de Saint-Bruno, de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, de Saint-Gédéon et de Shipshaw.

Marc-Olivier Dufour rappelle que le but de la Mini-expo est de « s’amuser tout en préparant les futurs éleveurs aux plus grosses compétitions ». Il estime que près de 150 personnes ont pris part à l’évènement cette année.