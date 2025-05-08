L’Américain Robert Francis Prevost élu 267e pape

← Retour

La fumée blanche de la chapelle Sixtine a rapidement laissé sa place aux cardinaux du balcon de la Basilique Saint-Pierre vers 13h jeudi. Le cardinal protodiacre annonce l’Américain Robert Francis Prevost comme pape, il prendra le nom de Léon XIV.

Le nouveau souverain pontife est considéré comme progressiste, ce qui aidera grandement les avancées faites par son précurseur, François 1er. L’Américain reprend un nom qui semblait oublié chez les papes. Le dernier Léon, Léon XIII, a été pape 1878 à 1903. Robert Francis Prevost jouit d’un avantage pour garder son titre longtemps, l’homme n’étant âgé que de 69 ans.

D’origine française par son père et italienne par sa mère, Léon XIV a été nommé par François évêque de Chiclayo au Pérou en 2014, rôle qu’il a joué jusqu’à ce qu’il devienne le préfet du Dicastère pour les évêques en janvier 2023, endroit où les futurs évêques sont choisis. Huit mois plus tard, en septembre, François le nommait cardinal.