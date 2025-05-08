La 41e Maison Festivalma mise en vente

← Retour

La 41e Maison Festivalma vient d’être mise en vente au coût de 660 000 $. La résidence avait été remportée en mars dernier par Luc Côté et son fils Zachary de L’Ascension-de-Notre-Seigneur.

Festivalma avait évalué à 580 000 $ le coût de construction de la résidence située au 1670 Odile-Ménard, à Alma.

Dès leur victoire, les gagnants avaient laissé entendre que la vente de la maison n’était pas exclue, question de pouvoir répartir la cagnotte plus équitablement entre les membres de leur famille.

La 41e Maison Festival possède deux chambres à l'étage et pourrait en accueillir deux autres au sous-sol. On y retrouve deux salles de bain.