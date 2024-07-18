Les Québécois et « le » Canadien

← Retour

Avant d’aller plus loin, mettons cartes sur table. En 1995, j’avais 20 ans et j’ai voté pour la souveraineté du Québec. Depuis, ma pensée politique a changé et je n’y crois plus. J’ai toujours un vieux fond de «séparatiste» en moi qui serait prêt à faire un pays avec des leaders forts et inspirants, mais je ne les vois pas.

Plus jeune, je détestais les Canadiens de Montréal. C’était l’équipe des Molson, des «maudits anglais», des cravatés. Je prenais pour les Nordiques parce que le bleu était la couleur du Québec. J’ai été élevé par mon père comme un fier souverainiste de la première heure.

Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu’aux yeux de plusieurs, les Canadiens de Montréal ont commis un crime en ne repêchant aucun Québécois lors de la dernière séance de repêchage. Au total, 15 joueurs de la LHJMQ ont été sélectionnés. Parmi eux, huit sont nées au Québec, les autres proviennent d’autres pays. Et Sacha Boisvert, qui évolue aux États-Unis est l’autre. Le vieux souverainiste en moi devrait déchirer sa chemise, mais il ne le fera pas. Bien que ce soit toujours tentant de frapper sur le hockey mineur comme certains analystes l’ont fait, je ne crois pas que le faible nombre de Québécois repêché en 2024 est si dramatique que ça. Comme le vin, ce ne sont pas toutes les cuvées qui sont bonnes et abondantes. Si nous faisons une projection vers 2025, un calcul conservateur permet de croire que quatre joueurs de la LHJMQ dont Émile Guité des Saguenéens de Chicoutimi pourraient facilement être nommé au premier tour.

Revenons aux choix du CH. Il est vrai que c’est décevant de ne pas voir des petits gars de chez nous être repêchés. Toutefois, avez-vous vu le jeune Michael Hage ? Un Ontarien qui parle un français plus que convenable ému aux larmes d’être pris par l’équipe qu’adorait son défunt père. À mes yeux, entre lui et un gars de Val-d’Or, la valeur est la même. L’autre chose qui me fait sourire est l’adoration envers les Ducks d’Anaheim et la glorification que font les médias de leur dépisteur-chef, Martin Madden Jr. Un gars du Québec qui repêche des gars d’ici. J’ai analysé les repêchages entre 2010 et 2021. Sur 8 joueurs de la LHJMQ et 2 autres québécois évoluant ailleurs, 1 seul joueur a joué régulièrement l’an passé et il a été libéré. Benoit-Olivier Groulx avait alors récolté 2 passes en 45 matchs, alors attendons avant de sauter aux conclusions.

Il y a une chose qui m’enrage et ça s’est passé quelques jours plus tard lors de l’ouverture des joueurs autonomes. Jonathan Marchessault a confirmé avoir eu des discussions avec le CH. Il a avoué que la pression de Montréal et le fait que ses enfants soient assez vieux pour comprendre des choses ont fait pencher la balance en défaveur de Montréal, craignant qu’ils se fassent taquiner à l’école.

Je peux très bien le comprendre, mais de voir des gars de chez nous éviter Montréal représente une triste réalité. Ça me rappelle le cas de Martin Lapointe, ancien joueur des Red Wings de Detroit. Devenant joueur autonome en 2004, le Canadien avait essayé de le séduire sans succès. Il signait alors à Boston. Saviez-vous ce que Lapointe est devenu ? Directeur du recrutement amateur chez les Canadiens de Montréal… ben oui !