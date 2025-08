Recrutement : La relève dans le viseur

← Retour

depositphotos.com-realinamedia

Si vous trouvez difficile de mettre la main sur des experts-comptables, soyez avertis : l’Ordre des CPA observe qu’on se rapproche dangereusement du point de rupture, soit du moment où il y aura plus de professionnels qui quitteront la profession qui y entreront.

L’implantation des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et les nouvelles exigences des Commissions des normes des valeurs mobilières ne risquent pas de faire dérougir le besoin pour ces professionnels du développement des affaires en entreprise, prévient la présidente et cheffe de la direction de l’Ordre, Geneviève Mottard.

