Les résultats d’une étude sur l’impact du numérique dans la région dévoilés

L’Alliance Nova Numérique, en collaboration avec Promotion Saguenay, a dévoilé jeudi les résultats plutôt positifs ressortant d’une étude sur l’impact du numérique au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« L’étude réalisée confirme le potentiel énorme de notre région pour les entreprises du secteur numérique. C’est pourquoi nous souhaitons créer 1000 nouveaux emplois dans ce secteur stratégique d’ici cinq ans. Cela permettra de nous positionner favorablement comme un acteur incontournable pour les entreprises innovantes », a fait valoir le président de la compagnie TLM et porte-parole de l’Alliance Nova Numérique, Robi Guha.

L’étude en question a été réalisée grâce à une aide financière de 22 880$ de Québec et répartie sur quelques jours pendant trois mois en 2023, auprès de 30 entreprises sur 73 sollicitées (taux de réponse de 41,1%). Elle révèle notamment que plus de 1 300 emplois sont liés au domaine du numérique dans la région, générant des retombées économiques de plus de 250 M$. Parmi les entreprises interrogées, 87% ont leur siège social au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des partenaires tels que Promotion Saguenay, la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Fjord, Services Québec ainsi que le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie ont pris part au projet.

« On a aussi des outils pour travailler individuellement avec les entreprises. On se rappelle que oui, on aide collectivement dans des démarches comme celle-ci, mais on aide aussi entreprise par entreprise pour évaluer leur propre situation. On le fait pour qu’elle réussisse à relever son défi de main-d’œuvre et d’identifier ensuite quels pourraient être les éléments complémentaires qui pourraient s’y greffer », mentionne la directrice générale de Services Québec pour la région, Lison Rhéaume.

Malgré les résultats obtenus, cinq enjeux majeurs freinent toujours l’essor de l’industrie, soit l’accroissement des entreprises émergentes, l’accès au financement pour les entreprises de ce secteur, l’attraction de main-d’œuvre expérimentée, les qualifications de la main-d’œuvre et le positionnement régional de l’industrie.

Nouvelle direction du numérique pour Promotion Saguenay

Des pistes d’action permettent cependant de pallier ces enjeux. C’est le cas de Promotion Saguenay, qui a décidé de mettre en place une nouvelle direction du numérique au sein de ses effectifs, et d’ajouter de nouveaux services dans le Quartier du numérique 2024-2025. C’est ce qu’assure la directrice générale de l’organisation, Priscilla Nemey.

« Créer un département du numérique pour Promotion Saguenay, c’est de mettre un place un plan d’action spécifique pour ce rôle-là. Des cibles seront à atteindre, des initiatives seront à mettre en œuvre, des opérations et du soutien sera amené à l’industrie, donc on va aller plus loin bien qu’on fait des actions depuis plusieurs années. »

L’affichage du poste se fera à partir de la semaine prochaine, et la nouvelle direction entrera officiellement en fonction dès l’automne prochain.