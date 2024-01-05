← Retour
Passionné de la vente, nous avons une opportunité pour toi!
Trium Médias
14h02
–
05/01/2024
Joins l'équipe des ventes de Trium Médias et entre en lien avec le milieu d'affaires du Saguenay-Lac-St-Jean.
- Tu feras rayonner les produits imprimés, numériques et d'affichage de l'entreprise afin de propulser l'offre publicitaire des entreprises et organismes d'ici.
- Tu participeras à la croissance d'une entreprise d'ici, tu créeras un réseau d'affaires et aura en main une offre alléchante et diversifié à leur proposer.
- Tu seras libre de tes soirées et de tes fins de semaines puisque tes clients travaillent de jour également.
- Tu pourras faire évoluer ta rémunération de base en dépassant tes objectifs, sans plafond.
- Tu auras accès à des avantages sociaux avantageux, sans parler de l'équipe solide et réputée pour la qualité de son service à la clientèle.
𝐒𝐢 𝐭𝐮 𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥'𝐞𝐱𝐩𝐞́𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐧 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐁𝟐𝐁, 𝐪𝐮𝐞 𝐭𝐮 𝐞𝐬 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐫𝐞́(𝐞) 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞, 𝐧'𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐝𝐬 𝐩𝐚𝐬 𝐞𝐭 𝐞𝐧𝐯𝐨𝐢𝐞 𝐭𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞̀𝐬 𝐚𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐝'𝐡𝐮𝐢 𝐚̀ 𝐢𝐬𝐚𝐛𝐞𝐥𝐥𝐞.𝐜𝐥𝐚𝐯𝐞𝐚𝐮@𝐭r𝐢𝐮𝐦.𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚