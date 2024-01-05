Passionné de la vente, nous avons une opportunité pour toi!

Joins l'équipe des ventes de Trium Médias et entre en lien avec le milieu d'affaires du Saguenay-Lac-St-Jean.

Tu feras rayonner les produits imprimés, numériques et d'affichage de l'entreprise afin de propulser l'offre publicitaire des entreprises et organismes d'ici.

Tu participeras à la croissance d'une entreprise d'ici, tu créeras un réseau d'affaires et aura en main une offre alléchante et diversifié à leur proposer.

Tu seras libre de tes soirées et de tes fins de semaines puisque tes clients travaillent de jour également.

Tu pourras faire évoluer ta rémunération de base en dépassant tes objectifs, sans plafond.