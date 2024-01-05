← Retour

Passionné de la vente, nous avons une opportunité pour toi!

Trium Médias

14h02 – 05/01/2024

Par Mélissa Tremblay, Coordonnatrice numérique

Joins l'équipe des ventes de Trium Médias et entre en lien avec le milieu d'affaires du Saguenay-Lac-St-Jean.

𝐒𝐢 𝐭𝐮 𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥'𝐞𝐱𝐩𝐞́𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐧 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐁𝟐𝐁, 𝐪𝐮𝐞 𝐭𝐮 𝐞𝐬 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐫𝐞́(𝐞) 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞, 𝐧'𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐝𝐬 𝐩𝐚𝐬 𝐞𝐭 𝐞𝐧𝐯𝐨𝐢𝐞 𝐭𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞̀𝐬 𝐚𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐝'𝐡𝐮𝐢 𝐚̀ 𝐢𝐬𝐚𝐛𝐞𝐥𝐥𝐞.𝐜𝐥𝐚𝐯𝐞𝐚𝐮@𝐭r𝐢𝐮𝐦.𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚