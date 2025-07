Gosselin & Fortin Architectes recherche un(e) technicien(ne) en architecture

← Retour

Trium Médias

Gosselin & Fortin Architectes est une firme de taille moyenne (8-10 employés) qui valorise la créativité, le partage des connaissances et l'épanouissement au sein de notre équipe diversifiée. Notre mission est d'améliorer la vie des communautés nordiques et de préserver le patrimoine bâti avec une architecture de qualité et une gestion rigoureuse. Nous nous distinguons par notre amour du travail bien fait, l'autonomie et l'adaptation aux besoins de nos clients.

Responsabilités :

Sous la supervision d’un architecte, vous serez amené(e) à :

Réaliser des relevés de bâtiments

Préparer des dessins techniques

Estimer les coûts de construction pour de petits projets

Rédiger des spécifications de devis

Assurer le suivi de chantier

Compétences requises :

Maîtrise des programmes AutoCad et de la suite Office

Connaissance de SketchUp et du dessin 3D

Diplôme d'études collégiales (DEC) en architecture

Expérience minimale de trois (3) ans

Aptitudes recherchées :

Excellente capacité de planification et d'organisation

Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément et à respecter les échéanciers

Souci du détail et du travail bien fait

Facilité à travailler en équipe

Grand respect de l’éthique et de la confidentialité

Expérience dans l’industrie de la construction et bonne connaissance de l’anglais (un atout)

Conditions de travail et rémunération :

Poste permanent de 38 heures par semaine à nos bureaux de St-Félicien

Salaire entre 22 $ et 35 $/heure, selon les qualifications et l'expérience

Pour postuler : Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à [email protected] au plus tard le 5 août 2024.

Bienvenue à tous !