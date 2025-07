Relance du soccer féminin au Collège d’Alma 

← Retour

Jeannois D2

Édouard Nadeau

Après un arrêt d’un an, le soccer féminin est officiellement relancé au Collège d’Alma. Appuyé par l’établissement scolaire ainsi que son groupe d’entraîneurs, le coach en chef, Olivier Chartier, travaille à remettre les bases en place afin que le soccer féminin s’ancre à long terme au Collège.

Sans vouloir entrer dans les détails, Olivier Chartier explique que le programme n’avait pas réussi à attirer suffisamment de joueuses l’an dernier afin de lancer une saison.

« En février dernier, j’ai eu une rencontre avec les gens du Collège afin de travailler sur une relance du programme. On a ensuite tenu en avril un camp afin de tâter l’intérêt des filles d’Alma et de la région. On a eu environ 20 joueuses au camp, donc on s’est lancé sérieusement ensuite pour ramener le soccer féminin », explique-t-il.

Si les 20 filles voulaient rejoindre le programme, seulement 14 joueuses se sont finalement présentées et inscrites. Mais dans les quelques semaines suivant le lancement de la saison, quelques-unes se sont ajoutées à l’équipe, qui compte maintenant 17 joueuses. Le maximum de joueuses étant fixé à 18 au niveau collégial D2.

Partir de zéro

Même si le programme n’aura subi qu’une pause d’une année, Olivier Chartier indique qu'il recommence complètement à zéro.

Une nouvelle culture doit être implantée et une identité propre aux Jeannois doit se développer dans l’équipe.

« Le sentiment d’appartenance est primordial. Les joueuses doivent être fières de jouer pour les Jeannois. On doit ancrer ça dans l’identité d’équipe. Sinon, même si nous sommes composés que de nouvelles joueuses du niveau collégial, on doit appliquer dès maintenant une culture de travaillante. Dès cette saison, on ne veut pas être une équipe qui ne fait que se défendre. On veut mettre de la pression sur les autres équipes et offrir aussi un produit intéressant sur le terrain. »

Aucun objectif de performance n’est ciblé. Avant tout, Olivier et le Collège souhaitent voir une progression tant sur le plan individuel que collectif.

« On doit aussi voir ce groupe progresser. Comme ça, l’an prochain, on aura une dizaine de joueuses qui seront de retour et qui pourront accompagner et intégrer les nouvelles dans notre façon de faire. »

Cinq matchs après le début de la saison, l’entraîneur-chef des Jeannois voit déjà une grande progression de son équipe.

« À nos deux premiers matchs, on a fait partie nulle. Dans les deux cas, on perdait 0-2, mais on est revenu dans la partie pour égaliser. On voit déjà un bel esprit de résilience. Ensuite, on a connu deux matchs plus difficiles que nous avons perdus, pour ensuite rebondir avec une grosse victoire de 3-1. Dans cette victoire, on avait l’air d’une vraie équipe sur le terrain, on pouvait voir que les filles suivaient le système de jeu qu’on essaie de mettre en place. »

La saison des Jeannois se termine le 9 octobre sur le terrain du Collège d’Alma. L’équipe se bat actuellement pour une place en séries.