Victoire des Jeannois face aux Dynamiques de Ste-Foy

Hockey collégial D2

Janick Émond

Dans un match âprement disputé, les Jeannois du Collège d’Alma, en Division 2, ont vaincu les Dynamiques du Cégep de Ste-Foy 4-2, ce samedi au Centre Mario-Tremblay. Après avoir tiré de l’arrière jusqu’en fin de deuxième période, les Jeannois ont pris les devants à la toute fin du deuxième engagement pour ne jamais regarder derrière par la suite.

Les Jeannois ont bien amorcé le match, en mettant plein les bars aux Dynamiques grâce à un bon échec avant et un rythme de jeu rapide.

La troupe de William Bourque n’a toutefois pas été en mesure de capitaliser sur ses chances de marquer en première période, ratant deux buts laissés complètement ouverts par le gardien des Dynamiques, Alexis Clément.

C’est finalement les visiteurs qui font bouger les cordages en premier, avec seulement 2:18min à faire au premier engagement. Profitant de la circulation devant le filet, Marc-André Noiseux décoche un tir de la ligne bleue qui déjoue le gardien des Jeannois.

2e période

La deuxième période débute en force pour Alma. Seulement 6 secondes après le dépôt de la rondelle, Derek Morel décoche un tir qui déjoue la vigilance du gardien des Dynamiques. L’égalité est créée dans une situation de quatre contre quatre.

Rapidement après ce but, Ste-Foy tente de répliquer en attaquant le filet de Simard, mais sans succès.

Le gardien des Jeannois a réussi à garder le match à égalité, alors qu’à la mi-période, il réalise un arrêt spectaculaire sur une échappée d’un joueur des Dynamiques. Simard stoppe même le retour de lancer. Il ne pourra cependant rien faire quelques minutes plus tard, alors qu’en entrée de zone, le grand attaquant de Ste-Foy, Xavier Laforest, est oublié et touche les cordages grâce à un tir précis du côté du bouclier de Simard. Les Dynamiques reprennent les devants 2-1.

En toute fin de deuxième période, les Jeannois profite d’un avantage numérique pour regagner en rythme et revenir dans le match. Avec une brillante passe transversale, Francis Larouche ne manque pas sa chance et marque le deuxième but des Jeannois.

Quelques secondes seulement après, les locaux inscriront un deuxième filet consécutif par l’entremise de Louis Gauthier. Le défenseur d’Alma a profité d’un écran devant le gardien des Dynamiques pour le battre d’un tir du haut des cercles de mise en jeu.

Après 40 minutes de jeu, les Jeannois ont les devants pour la première fois du match avec un score de 3-2.

3e période

La troisième période a été bien gérée par les Jeannois, qui ont gardé le jeu simple et bien ont défendu leur territoire.

À mi-chemin du troisième engagement, les Jeannois se sont donné une priorité de deux buts grâce au filet inscrit par Louis Gauvin.

Les Jeannois d’Alma remportent leur deuxième victoire de la saison avec un score de 4-2.