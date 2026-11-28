Les coupes des derniers jours à Rythme FM m’attristent, mais ne me surprennent guère. C’est toujours désolant d’être témoin de l’abolition de postes de collègues des médias et, plus largement, de constater que c’est encore une fois la programmation locale qui écope.

Je sais que Rythme n’affiche pas les meilleures cotes d’écoute, ce qui plombe les revenus publicitaires, mais la direction de Cogeco Média décide de sabrer dans le contenu local plutôt que de protéger l’emploi d’animatrices bien implantées dans leurs régions.

Or, comme si on n’en avait pas assez chez nous, une autre station présentera, aux heures de grande écoute, des émissions montréalaises, portées par des animateurs « vedettes» grassement rémunérés et accompagnés de leurs chroniqueurs. Nous n’avons pas fini d’entendre parler des conditions difficiles du trafic sur le boulevard Métropolitain ou dans le tunnel Hippolyte-La Fontaine...

Pourtant, à n’en pas douter, les représentants de Cogeco n’ont eu aucun plaisir à prendre cette décision, forcés qu’ils sont de gérer la décroissance. Les réseaux sociaux, les nombreuses plateformes, le streaming, la multiplication des balados, l’abondance des influenceurs et des « journalistes citoyens », bref, tout ce phénomène déconstruit l’industrie et fractionne davantage la tarte publicitaire, dont il ne reste que des miettes pour certains.

Ça m’amène à rebondir sur ce qu’on vit en journalisme depuis quelques années. Il fut un temps, pas si lointain, où le public avait beaucoup de respect, voire une certaine admiration, pour les journalistes. Ce temps est révolu. Sur la plus récente liste des professions les plus (ou les moins...) aimées, où trônent au sommet les infirmières, les pompiers et les ambulanciers, les journalistes se retrouvent plutôt au bas de la colonne, juste avant les vendeurs de voitures usagées... Alors, pourquoi ?

Selon une étude de Statistique Canada, la confiance envers les journalistes s’effrite, notamment en raison de la neutralité contestée de certains d’entre eux et, surtout, d’un manque de clarté dans la distinction entre les faits, les analyses et les opinions.

Bref, pour les gens, c’est devenu très mêlant. Il y a clairement une confusion des genres. De nos jours, on qualifie de journaliste à peu près tout le monde: animateurs, chroniqueurs, commentateurs, analystes.

Or, Richard Martineau, Mario Dumont, Dimitri Soudas, Yasmine Abdelfadel, Mathieu Bock-Côté, Michèle Courchesne ou même Jean-Charles Lajoie ne sont pas des journalistes. Ce sont des commentateurs. Ils font de l’opinion. Ben oui, parce que l’ère est clairement à l’opinion.

Les patrons des médias disent que c’est ce que les gens demandent. Alors, on engage, à grands frais, des commentateurs. Ils envahissent nos écrans et les colonnes des journaux.Même mon ancien employeur, Radio-Canada, dont le Guide des normes et pratiques journalistiques est très strict, exigeant l’impartialité et l’intégrité et interdisant formellement à ses journalistes de prendre position, n’a eu d’autre choix que de suivre la parade en donnant l’opinion en sous-traitance.

Or, comme on le constate avec les coupes chez Rythme et, récemment, à TVA, les médias ont des budgets qui s’effritent. Et ce qu’on paie aux chroniqueurs pour qu’ils nous gratifient de leurs savantes analyses ne va pas aux « vrais » journalistes, ceux qui sont formés pour débusquer des histoires, aller sur le terrain, chercher, fouiller, questionner, vérifier, bref récolter et livrer l’information. Ce sont les chroniqueurs qui ont besoin des journalistes, pas l’inverse. Sans les seconds, les premiers n’ont rien à dire. Les nouvelles sont leur matière première.

Vous vous dites peut-être que je suis mal placé pour parler, puisque je participe moi-même à ce « bruit ». Sachez que j’écris un billet aux deux semaines et que cette tâche est incluse dans mes attributions, ce que ma patronne aime appeler les « livrables ». En somme, mes fonctions quotidiennes sont liées à la rédaction en chef: recherche de sujets, affectation des journalistes, révision et montage des maquettes. Je suis et je demeure un journaliste de terrain.

Dans un monde saturé d’opinions, de réactions et de commentaires, les « vrais » journalistes n’ont jamais été aussi nécessaires. Et à force de payer cher pour entendre des gens commenter l’actualité, on risque de ne plus avoir les moyens de la produire.