Culture

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Plus de 40 artisans réunis pour la 46e édition du Salon des Métiers d’art

Le 03 novembre 2026 à 09 h 00
Par Émile Boudreau - Journaliste

À l’aube de sa 46e édition, le Salon des Métiers d’art du Saguenay-Lac-Saint-Jean souhaite une fois de plus mettre en lumière le talent et le savoir-faire des artisans de la région. L’événement se déroulera du 5 au 8 novembre à l’Hôtel La Saguenéenne. Les activités s’amorceront avec une soirée d’ouverture prévue jeudi à 17 h. 

Cette année, l’événement revêt toutefois une couleur particulière en s’inscrivant dans les célébrations du 350e anniversaire de Chicoutimi. Pour l’occasion, les visiteurs auront droit à une programmation bonifiée mariant histoire, créativité et transmission des savoir-faire.

Au cours des quatre jours de l’événement, le public pourra participer à des ateliers, assister à des démonstrations et à des conférences, ainsi qu’à diverses activités spéciales mettant en valeur le patrimoine vivant et les métiers d’art. Plus de 40 artisans professionnels seront également sur place afin de présenter leurs créations. Les visiteurs pourront découvrir des œuvres issues de disciplines variées, notamment la céramique, la joaillerie, le textile, le travail du bois, du cuir et du verre.

« Nous souhaitons que le Salon soit autant un lieu de découvertes que de rencontres. Cette année, avec une programmation enrichie et une place importante accordée au patrimoine vivant, nous invitons le public à découvrir les métiers d'art autrement et à rencontrer celles et ceux qui les font vivre. », a déclaré Carole Krebs, coordonnatrice de la Corporation des Métiers d'art du SLSJ.

Dans le cadre des célébrations du 350e de Chicoutimi, le Salon présentera également le vernissage des œuvres collectives réalisées le 22 août lors du projet La Mémoire des gestes. Deux rencontres mettant en vedette des créateurs innus figurent aussi à la programmation. L’artiste Michèle Martin échangera avec le public le samedi 7 novembre à 14 h, tandis que le conteur Patrick Courtois prendra la parole le dimanche 8 novembre à 14 h.

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