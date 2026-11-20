Dans le cadre du 40e anniversaire de l’Institut des arts figuratifs (IAF) du Québec, l’Odyssée des Bâtisseurs, en collaboration avec l’Atelier d’Art d’Alma, présente l’exposition itinérante 40 temps d’évolution, sous la présidence d’honneur de l’artiste locale au rayonnement international Hélène-Louise Falardeau.

Cette exposition rassemble les œuvres des membres fondateurs et des membres signataires de l’Institut des arts figuratifs du Québec. Reconnus pour l’excellence de leur pratique artistique, « les membres signataires se distinguent par la qualité de leur travail, tant dans la création que dans l’exécution de leurs œuvres et par leur parcours professionnel », insiste Hélène-Louise Falardeau.

Cette exposition, riche de la diversité des styles et des techniques des toiles qu’elle contient, permettra au public à découvrir l’héritage artistique haut en couleur laissé par les fondateurs de l’IAF tout en appréciant le travail des artistes d’aujourd’hui. Quelques sculptures se trouvent également parmi les œuvres exposées.

L’exposition sera présentée gratuitement du 12 novembre au 12 décembre 2026 durant les ouvertures de l’Odyssée des Bâtisseurs, soit du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 et le samedi de 9h à 16h. La visite est offerte sans frais grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville d’Alma.

La mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, et la conseillère municipale et présidente du comité des arts et de la culture Bianka Villeneuve étaient d’ailleurs présentes lors du vernissage.