La Microbrasserie du Lac lance des produits lactofermentés pour marquer le coup

La Microbrasserie du Lac Saint-Jean se renouvelle dans la cadre de son 18e anniversaire en lançant une gamme de produits lactofermentés. Une façon pour la première microbrasserie de la région de se diversifier dans un marché hautement compétitif.

Les copropriétaires de la microbrasserie établie à Saint-Gédéon depuis 2007, Annie St-Hilaire et Marc Gagnon, ont décidé de commercialiser leurs produits issus de la lactofermentation sous une nouvelle marque, LactoLac.

LactoLac propose une choucroute parfumée aux épices indigènes ayant macéré dans le gin Km12 de la Microbrasserie du Fjord. Un bel exemple d’économie circulaire, souligne au passage Annie St-Hilaire. Sont également disponibles un curtido (choucroute salvadorienne) ainsi qu’un kimchi d’inspiration coréenne concocté principalement à partir d’ingrédients québécois.

Les produits lactofermentés de LactoLac sont uniquement en vente à la boutique de la microbrasserie et leur production demeurera artisanale le temps de prendre le pouls du marché, explique Annie St-Hilaire.

Diversifier pour prospérer

Lorsqu’elle est née, la Microbrasserie du Lac Saint-Jean était la 53e microbrasserie à voir le jour au Québec, qui en compte désormais plus de 300. Pour survivre dans un marché de plus en plus compétitif, l’entreprise a donc dû varier ses sources de revenus.

« La diversification a toujours été au cœur de nos opérations. Nous avons notre restaurant et notre depuis déjà plusieurs années. L’an passé, nous sommes allés un peu plus loin en lançant nos sauces, qui vont d’ailleurs revenir éventuellement! Mais pour l’instant, on avait un autre projet qui nous tenait à cœur et sur lequel on travaillait depuis quatre ans: nos produits lactofermentés. »

Au cours des 18 dernières années, la microbrasserie a élaboré plus d’une trentaine de bières artisanales, dont certaines, comme la Gros Mollet ou la Tante Tricotante, jouissent d’une solide réputation à travers le Québec.

De la Moldavie à Saint-Gédéon!

Marc Gagnon souligne l’apport de son brasseur d’origine moldave Nicolae Bordea dans l’idéation et le développement des nouveaux produits.

« Ce projet est né, dit-il, de discussions enrichissantes avec notre brasseur Nicolae Bordea, originaire de Moldavie, où la consommation de légumes fermentés fait partie du quotidien. »

« En Moldavie, corrobore Nicolae Bordea, le climat est plus favorable à la culture des fruits et des légumes. Les saisons sont plus longues, entre autres. Donc, au fil du temps, pour conserver la grande quantité de fruits et de légumes que nous produisons, nous avons trouvé des procédés, dont la lactofermentation, pour donner une deuxième vie à nos fruits et à nos légumes. » Un savoir-faire que le Moldave à amener avec lui, jusqu’à Saint-Gédéon, son chez lui depuis maintenant une quinzaine d’années.