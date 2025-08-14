Une nouvelle concession à 6 M$ à Alma

Jean Dumas Kia procède actuellement à la construction d’une toute nouvelle concession le long de l’avenue du Pont Sud à Alma. Un investissement de 6 M$.

La nouvelle concession automobile sera située sur le versant ouest de l’avenue du Pont Sud, à une centaine de mètres près vis-à-vis de la concession actuelle. Son ouverture est prévue pour avril 2026.

Les nouveaux locaux de Jean Dumas Kia Alma seront deux fois plus grands que les anciens, passant de 7 800 pi² à 12 500 pi². La cour sera également beaucoup plus vaste et pourra dorénavant accueillir 175 véhicules plutôt que 50.

Autre amélioration prévue, la nouvelle concession sera dotée d’un étage. C’est là que seront aménagés les bureaux administratifs, laissant plus d’espace à la salle d’exposition et à l’atelier qui seront quant à eux situés au rez-de-chaussée. L’étage accueillera aussi une seconde salle d’attente de sorte à pouvoir répondre à un plus grand nombre de clients à la fois.

À l’image des concessions modernes, le prochain Jean Dumas Kia Alma sera par ailleurs équipé d’un couloir de service au volant grâce auquel les clients pourront obtenir différents services d’entretien de leur véhicule sans mettre le nez dehors. De façon générale, résume Virginie Meunier, la nouvelle concession permettra d’offrir « un meilleur service à la clientèle ».

Un investissement à long terme

Conformément aux contrats qu’ils ont signés avec les fabricants automobiles, il en va souvent d’une obligation pour les concessionnaires de rénover leurs installations, que ce soit pour demeurer compétitifs ou pour correspondre aux images de marque qui changent de temps à autre.

Cela dit, contrat ou pas, Virginie Meunier est d’avis que Jean Dumas Kia Alma a tout à gagner de se doter de locaux à la fine pointe. Si 6 M$ représentent certes une somme considérable, le pari est qu’il s’agit d’un investissement nécessaire au maintien et à la satisfaction d’une clientèle fidèle.

« Au fond, dit-elle, tout ça, on le fait aussi, et en bonne partie, pour nos clients. On le fait pour qu’ils apprécient leur expérience lorsqu’ils viennent chez nous et pour leur donner le meilleur service possible. »