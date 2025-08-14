Le Bar laitier Mistouk reste dans la famille

Le Bar laitier Mistouk, une institution du quartier Saint-Cœur-de-Marie à Alma, est récemment passé entre les mains de Gabrielle Côté et d’Hendrick Larouche, fils de Mario Larouche et d’Hélène Martel, les précédents propriétaires.

Le Bar laitier Mistouk, fondé par Vincent Gaudreault puis racheté en 2008 par Mario Larouche et Hélène Martel, est dans le décor depuis une bonne soixantaine d’années le long de la 169.

Gabrielle Côté, pour sa part, y avait déjà travaillé au moment où les parents de son conjoint avaient repris l’entreprise. Toujours impliqué dans le bar laitier durant la transition, c’est Vincent Gaudreault lui-même qui avait enseigné à Gabrielle Côté la fameuse recette du fromage en tortillons Le Secret de Vincent, recette dont il est le créateur et qui a participé à la renommée de l’établissement.

« Étant donné que j’avais mon diplôme de fromagère, c’est lui qui m’a appris la recette des tortillons. »

C’est donc dire qu’autant Hendrick Larouche que Gabrielle Côté connaissaient déjà bien le Bar laitier Mistouk lorsqu’ils en ont fait l’acquisition.

« On savait que comme commerce, c’était un endroit agréable où travailler. Les gens sont de bonne humeur. On sert seulement des gens qui ont de beaux sourires! »

Les nouveaux propriétaires affirment avoir reçu un bon coup de pouce de la part de Développement économique Lac-Saint-Jean dans le cadre de leur processus de repreneuriat. Ils ne souhaitent pas divulguer le montant de la transaction.

Une entreprise en santé

Outre la bonne humeur de la clientèle, Hendrick Larouche et Gabrielle Côté étaient également au courant que les affaires de l’entreprise se portaient bien. Après toutes ces années, nombreux sont ceux qui ne jurent que par la crème molle du bar laitier.

« Nous avons vraiment une clientèle fidèle. Souvent, les gens viennent ici depuis qu’ils sont tout jeunes pour manger leur crème molle. Nous sommes aussi populaires auprès des touristes. Il y a entre autres plusieurs Français qui reviennent nous voir lorsqu’ils sont en voyage! »

Depuis 2010, plusieurs investissements ont été faits afin de consolider les activités du bar laitier. Une « cabane à patates » a notamment été installée à proximité de l’édifice principal, tandis que le stationnement a été considérablement agrandi.

Réseaux sociaux

Afin de faire entrer le bar laitier dans l’ère numérique, Gabrielle Côté accorde beaucoup de temps à promouvoir l’entreprise sur les réseaux sociaux. Elle publie régulièrement du contenu sur les pages Facebook et Instagram de l’établissement, qui dispose même d’un compte TikTok depuis quelque temps.

« On tient notre clientèle au courant de nouveautés, et surtout, on la fait participer à l’élaboration de nouvelles recettes de desserts glacés. Certains de nos nouveaux desserts ont même été baptisés par les clients. »