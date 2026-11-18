Le député de Jonquière-Hébertville-Pays-des-Bleuets, Mario Simard, estime que le marché canadien est suffisamment important pour justifier le retour d’un laminoir au pays.

L’élu bloquiste remet ainsi en question les chiffres avancés récemment par Jean Simard, de l’Association des producteurs d’aluminium, selon lesquels le marché intérieur canadien représenterait environ 300 000 tonnes par année. Selon Mario Simard, le potentiel réel du marché pourrait plutôt atteindre 1,1 million de tonnes annuellement, un volume qui, à ses yeux, renforce la pertinence d’investir dans la capacité de transformation de l’aluminium au Canada.

« C’est important de le rappeler : cette conversation ne commence pas aujourd’hui. Le Bloc québécois a effectué ce travail de fond. Nous avons porté la question de la transformation de l’aluminium, de la perte de notre capacité de laminage et de la nécessité de créer davantage de valeur chez nous. Le fait que le gouvernement fédéral parle maintenant de relancer le rêve d’un laminoir montre que nous avions raison d’insister. », a déclaré le député saguenéen.

L’élu juge également paradoxal que des entreprises québécoises soient contraintes d’envisager un approvisionnement en aluminium provenant de l’étranger plutôt que de s’approvisionner auprès des producteurs établis au Québec afin de demeurer compétitives.

Discussions avec Rio Tinto

Mario Simard indique avoir abordé le dossier avec Dominic Barton, président du conseil d’administration de Rio Tinto, lors d’une séance du Comité permanent du commerce international de la Chambre des communes, tenue le 17 novembre. Selon le député, M. Barton l’a invité à rencontrer le président-directeur général de Rio Tinto, Jérôme Pécresse, afin de discuter de l’avenir du secteur de l’aluminium et d’un éventuel projet de laminoir.

Le député entend donner suite à cette invitation dans les prochaines semaines. Il souhaite notamment aborder la question de la prime du Midwest, un élément qui influence le coût de l’aluminium sur les marchés nord-américains.

« Il faut mettre en place les conditions gagnantes pour transformer davantage d’aluminium chez nous et pour cela, nous avons besoin de l’aide des producteurs primaires d’aluminium », a conclu Mario Simard.