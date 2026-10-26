Retrouver son image après l'épreuve

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Après une chirurgie, une maladie ou un accident, le corps porte parfois des marques qui rappellent chaque jour ce qu'on a traversé. À Alma, Sandra Michaud aide les personnes à tourner cette page grâce au tatouage paramédical, une pratique qu'elle est la seule à offrir au Lac-Saint-Jean.



Esthéticienne depuis 30 ans, dont 20 consacrés au maquillage permanent, Sandra Michaud a récemment complété une formation en dermopigmentation réparatrice. Un prolongement naturel de sa carrière, explique-t-elle : « Depuis des années, j'aide les gens à se sentir bien dans leur peau. Avec le tatouage paramédical, je peux accompagner des personnes qui ont vécu quelque chose de difficile et les aider à se reconnaître dans le miroir. »



Une aréole et un mamelon en trompe-l'œil



Pour les femmes qui ont subi une reconstruction mammaire après un cancer du sein, la pigmentation de l'aréole et du mamelon en 3D constitue souvent la dernière étape du parcours. Grâce à un jeu d'ombres et de couleurs, Sandra recrée en trompe-l'œil une aréole et un mamelon d'apparence réaliste. « C'est souvent à ce moment que les femmes me disent qu'elles se sentent enfin complètes », confie-t-elle.



Atténuer les cicatrices



Le tatouage paramédical permet aussi d'atténuer visuellement les cicatrices, une fente labiale ou certaines imperfections de la peau, en harmonisant la couleur avec celle de la peau environnante.



Un accompagnement tout en douceur



Chaque intervention débute par une consultation personnalisée, dans un cadre respectueux et confidentiel. Le pigment, composé d'oxydes de fer et de minéraux, est déposé dans le derme à l'aide d'aiguilles stériles à usage unique, et un anesthésiant topique est appliqué pour le confort de la cliente. Une séance de suivi, trois à huit semaines plus tard, permet de parfaire le résultat.



« Les personnes qui viennent me voir ont souvent traversé des moments très durs. Elles méritent d'être accueillies avec délicatesse, sans se sentir jugées ou pressées », souligne celle qui a aussi fondé l'Académie de maquillage permanent Sandra Michaud.



Fini le long trajet vers Québec ou Montréal pour obtenir ce type de soin : il est désormais offert ici, au Lac-Saint-Jean.





Maquillage Permanent Sandra Michaud

1345, avenue du Pont-Sud, Alma

418-482-1503 | happysandra@live.ca