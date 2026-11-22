Prenons une situation très courante : vous avez mal à la gorge depuis quelques jours et vous vous demandez si vous avez besoin d’un traitement.

À partir du 9 décembre, certaines situations comme celle-ci pourront davantage être évaluées directement en pharmacie avec la mise en vigueur du projet de loi 67.

La première étape, pour nous, sera toujours d’évaluer vos symptômes. Avant de parler de traitement, il faut comprendre ce qui se passe et déterminer quelle est la meilleure démarche à suivre.

Dans le cas d’un mal de gorge, par exemple, un test de détection du streptocoque pourra faire partie de l’évaluation lorsqu’il est indiqué.

Selon le résultat du test, vos symptômes et votre situation générale, différentes avenues seront ensuite possibles. Dans certains cas, nous pourrons prescrire un traitement. Dans d’autres, nous pourrons plutôt vous conseiller ou vous recommander de consulter un médecin.

C’est une nuance importante.

Notre rôle n’est pas simplement de donner un médicament lorsqu’un patient se présente avec un problème de santé. Notre responsabilité est d’abord de nous assurer que l’intervention proposée est appropriée et sécuritaire.

Pour le patient, par contre, ces nouvelles possibilités peuvent rendre le parcours beaucoup plus simple.

Vous n’avez pas nécessairement à déterminer vous-même si votre situation nécessite une consultation médicale ou si elle peut être prise en charge autrement. Vous pouvez commencer par nous expliquer ce qui vous arrive.

Nous pourrons alors évaluer la situation et vous guider vers la bonne ressource.

À la pharmacie Linda Gaudreault, Elliott Doyle et Yann Gosselin-Gaudreault, c’est exactement de cette façon que nous souhaitons utiliser ces nouvelles possibilités : pour faciliter l’accès aux soins, tout en conservant une évaluation rigoureuse et un suivi lorsque celui-ci est nécessaire.

Vous ne savez pas si nous pouvons vous aider ? Posez-nous simplement la question.

Elliott Doyle, pharmacien-copropriétaire

NOTRE MISSION PREMIÈRE, VOTRE BIEN-ÊTRE

195, BOUL. DEQUEN, ALMA

418 662-3408