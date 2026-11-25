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Quand un nouveau problème de santé apparaît, une des premières questions qu’on se pose est souvent : où dois-je aller ?

Est-ce que je dois consulter un médecin ? Est-ce que mon pharmacien peut m’aider ? Est-ce que je dois simplement attendre et voir comment la situation évolue ?

Avec l’élargissement de notre rôle à compter du 9 décembre, nous pourrons devenir un premier point de contact dans davantage de situations avec la mise en vigueur du projet de loi 67.

Pour certains problèmes de santé courants, nous pourrons intervenir lorsque les symptômes sont relativement faciles à évaluer, qu’ils correspondent à une situation fréquente et que celle-ci présente un faible risque pour le patient.

Mais encore une fois, tout commence par une évaluation.

Quand vous venez nous voir, notre rôle est de regarder l’ensemble de la situation et de déterminer ce qui est le plus approprié pour vous.

Parfois, nous pourrons vous donner des conseils ou proposer un traitement. D’autres fois, nous allons plutôt vous dire que votre situation doit être évaluée par un médecin ou par un autre professionnel.

Et c’est tout aussi important.

Le fait que notre champ de pratique s’élargisse ne veut pas dire que tout pourra maintenant être traité en pharmacie. Ça signifie plutôt que nous aurons davantage d’outils pour vous accompagner et pour déterminer la bonne prochaine étape.

De votre côté, vous n’avez pas besoin de connaître tous les critères qui déterminent ce que nous pouvons ou non prendre en charge.

Expliquez-nous simplement votre situation.

Si nous pouvons intervenir, nous vous expliquerons les options possibles. Si une autre consultation est nécessaire, nous allons vous orienter en conséquence.

À mes yeux, c’est probablement l’un des grands avantages de cette évolution : vous offrir une porte d’entrée supplémentaire vers les soins lorsque vous ne savez pas nécessairement par où commencer.

Linda Gaudreault, pharmacienne-copropriétaire

NOTRE MISSION PREMIÈRE, VOTRE BIEN-ÊTRE

195, BOUL. DEQUEN, ALMA

418 662-3408