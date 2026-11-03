Avis d’ébullition préventif à Alma après un bris d’aqueduc

La Ville d’Alma demande aux citoyens de plusieurs secteurs de faire bouillir leur eau à la suite d’un bris d’aqueduc survenu sur son réseau. L’avis d’ébullition préventif est en vigueur jusqu’à nouvel ordre, le temps que des analyses permettent de confirmer la qualité de l’eau potable.

Les secteurs visés sont le quartier Château-d’Eau, le quartier Saint-Pierre, le quartier des Fleurs, le boulevard Auger Est entre l’avenue du Pont et Saint-Bruno, le secteur Villebois, le quartier des Fondatrices, le parc industriel Sud, le parc technologique, la route du Lac entre le quartier des Fondatrices et Saint-Gédéon ainsi que le quadrilatère du centre-ville délimité par les boulevards Auger, Saint-Luc, Saint-Jude et l’avenue du Pont Sud.

Les résidents concernés doivent utiliser de l’eau bouillie à gros bouillons pendant au moins une minute, ou de l’eau embouteillée, pour boire, préparer des breuvages, des biberons et des aliments pour bébés, laver les fruits et légumes, cuisiner des aliments nécessitant une cuisson rapide, fabriquer des glaçons, se brosser les dents ainsi que pour abreuver les animaux de compagnie.

La municipalité précise qu’aucun signe apparent n’indique pour l’instant la présence de bactéries ou d’autres contaminants dans l’eau et indique que les résultats d’analyse de l’eau seront connus d’ici trois et quatre jours.

Les autorités municipales assurent également qu’elles prennent toutes les mesures nécessaires afin d’identifier l’origine du problème et de le corriger dans les plus brefs délais. Les citoyens sont invités à suivre l’évolution de la situation et la levée éventuelle de l’avis d’ébullition par l’entremise de l’application Alma Zone.