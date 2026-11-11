Faits divers

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Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

9 M$ plus tard, Québec finalise la sécurisation de la route 169

Le 11 novembre 2026 à 14 h 00
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement du Québec annonce l’achèvement des travaux de sécurisation de la route 169 entre la route Saint-André et la rue Saint-Antoine, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 

Ce projet, qui représente un investissement de plus de 9 millions de dollars, visait à améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation sur cet axe routier important de la région. Parmi les principales interventions réalisées figurent l’ajout de voies de virage à gauche protégées et de terre-pleins centraux, l’installation de feux de circulation à l’intersection du 2e Rang Ouest et de l’avenue Villeneuve, l’amélioration de l’éclairage sur l’ensemble du tronçon ainsi que la fermeture de l’accès à la rue Saint-André depuis la route 169.

Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Nicolas Girard, et le député de Lac-Saint-Jean, William Fradette, ont tous les deux commenté la finalisation du chantier.

« La sécurité des usagers de la route demeure au cœur de nos priorités. Les améliorations apportées à ce tronçon de la route 169 permettront à la population de bénéficier de déplacements plus sécuritaires et plus fluides, au bénéfice de l'ensemble de la région. », a déclaré le ministre des Transports et de la Mobilité durable.

Le député de Lac-Saint-Jean, William Fradette, a quant à lui salué la collaboration entre les différents intervenants ayant participé au projet.

« Je tiens à saluer les efforts que les expertes et experts du ministère des Transports et de la Mobilité durable ont déployés en collaboration avec les représentants de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et le comité citoyen. Cette démarche concertée a permis de bien cerner les enjeux de sécurité associés à ce secteur bien connu de la route régionale et de mettre en œuvre des améliorations qui profiteront aux Jeannoises et Jeannois », a-t-il affirmé.

Le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, André Fortin, a également remercié le ministère pour la concrétisation du projet, rappelant le rôle joué par les citoyens dans le dossier.

« Grâce à la mobilisation de nos citoyens, de notre comité de travail et de nos partenaires gouvernementaux, nous concrétisons aujourd'hui des améliorations durables qui rendront ce secteur plus sécuritaire pour les années à venir. », a-t-il souligné.

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