Une importante opération policière ciblant un réseau de distribution de cocaïne au Saguenay-Lac-Saint-Jean est en cours depuis les premières heures de jeudi. Des perquisitions et interventions sont menées simultanément à La Doré, Hébertville, Saint-Calixte, dans la région de Lanaudière, ainsi qu’à Québec.

Selon les informations rapportées par Radio-Canada, une quarantaine de policiers participent à l'opération orchestrée par l’Équipe d’enquête sur les crimes majeurs de Roberval. L’intervention est réalisée en collaboration avec la Sûreté du Québec et des membres de la Sécurité publique de Mashteuiatsh. Les autorités ont procédé à cinq arrestations et 10 perquisitions.

Les cinq individus, quatre hommes de 31 à 48 ans et une femme de 25 ans, pourraient faire face à des accusations de trafic de cocaïne et recel. Il n'a pas été précisé où les suspects ont été arrêtés. La police confirme avoir saisie 300 000 $ en argent canadien, six cellulaires, trois véhicules ainsi que du matériel servant à la préparation de stupéfiants.

L’enquête policière a permis d’établir des liens entre ce réseau et le North Savage Gang, une organisation criminelle qui aurait été dirigée par All Boivin au moment de son arrestation, en juin dernier. D’après les autorités, le réseau visé s’approvisionnerait en cocaïne dans la région de Laval.

Cette intervention s’inscrit dans une série d’opérations menées récemment contre le trafic de stupéfiants dans la région. Il s’agit d’ailleurs de la troisième opération d’envergure en l’espace de trois semaines.

Des perquisitions avaient notamment été effectuées à Saguenay les 30 octobre et 3 novembre derniers. Ces deux interventions avaient permis aux policiers de saisir un total de 21 kilogrammes de cocaïne, portant un nouveau coup aux réseaux de trafic actifs dans la région.