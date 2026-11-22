Un homme a été arrêté samedi dernier en fin d'après-midi vers 15 h 45 à Alma à la suite d'une poursuite policière d'une dizaine de kilomètres.

Selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Geneviève Bruno, les policiers ont été contactés plusieurs minutes plus tôt concernant un homme portant des propos inquiétants. Une fois les policiers arrivés à son domicile, ce dernier a pris la fuite à bord de son véhicule afin de semer les forces de l'ordre.

Par la suite, une poursuite policière de 10 km environ s'est produite. Face à un feu rouge sur la rue Price ouest, le suspect est entré en collision avec un véhicule de patrouille alors que cette dernière tentait de lui barrer la route, aucun blessé cependant. Il a ensuite repris son chemin pendant 1 km et les policiers ont dû utiliser l'arme à impulsion électrique afin qu'il soit neutralisé.

L'homme a finalement été arrêté et a été transporté au centre hospitalier pour recevoir des soins. Il fera face à des accusations, mais aucune accusation officielle n'a encore été déposée.