Un camp de skate à Saint-Gédéon 

L’École de Snowboard et Skateboard (ESS) Saguenay s’apprête à vivre un été chargé, avec le lancement imminent de ses camps à Saguenay et à Saint-Gédéon, l’ouverture d’un nouveau skatepark extérieur sur son site de Chicoutimi ainsi que le déploiement d’activités d’initiation dans plusieurs skateparks de la région.

Le traditionnel camp d’été de l’ESS, qui en est à sa 9e édition, se tiendra à nouveau au Centre récréatif En Équilibre à Chicoutimi du 23 juin au 22 août. Ce camp de neuf semaines proposera cette année une formule bonifiée mettant l’accent sur les activités en plein air.

« Les jeunes aiment ça, les entraîneurs aussi, et nous avons des infrastructures pour ça, donc on en profite », explique Simon Gagnon, copropriétaire de l’ESS.

Avec environ 50 places disponibles par semaine, les inscriptions vont bon train. Certaines semaines sont presque déjà complètes.

En parallèle, l’ESS tiendra pour une deuxième année son camp Skate aventure à l’école primaire St-Antoine, à Saint-Gédéon. Celui-ci se déroulera exclusivement durant le mois de juillet.

Nouveautés

L’ESS procédera à la reconstruction complète de son skatepark extérieur au Centre récréatif En Équilibre. Les travaux, confiés à des professionnels du milieu, ont débuté en juin.

« Le nouveau skatepark va pouvoir plaire autant aux plus expérimentés qu’aux débutants. »

Une pente extérieure pour la pratique estivale du snowboard est également dans les plans, avec des travaux prévus à l’automne.

Toujours dans un esprit d’accessibilité, l’ESS, en collaboration avec la boutique Homies, offrira des initiations gratuites au skate dans différents skateparks de la région.

Après une première activité réussie à Chicoutimi, trois nouveaux événements sont prévus, soit en juin à Saint-Gédéon, en juillet à Chicoutimi-Nord et le 23 août à Alma.

« On veut redonner à la communauté, et on va vers eux directement pour donner des cours. »

Projet régional

Enfin, l’ESS nourrit aussi des ambitions pour structurer la scène régionale du skateboard. Un projet d’association est en gestation, avec comme objectif la création d’un circuit de compétitions doté de bourses.

« On a un bassin intéressant d’athlètes dans la région, une vingtaine de skaters de bon niveau et une relève prometteuse. Un circuit pourrait vraiment stimuler leur développement », conclut Simon Gagnon, qui espère attirer des participants de partout au Québec.