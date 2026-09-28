Le Marché d’automne du Renfort est de retour à Alma

Le Centre de Rétablissement le Renfort invite toute la population et les partenaires du milieu à la 4e édition de son Marché d’automne, qui se tiendra ce samedi 3 octobre de 10 h à 15 h à son établissement situé au 1127, rue Harvey Est à Alma.

L’organisation profitera entre autres de cette occasion pour faire découvrir à la population ses locaux, la variété et la qualité des services alternatifs en santé mentale offerts sur le territoire de Lac-Saint-Jean-Est.

« Nous serons extrêmement fiers et heureux d’accueillir la population lors de cet événement. Le Centre de Rétablissement le Renfort constitue la seule ressource alternative sur le territoire qui offre des services directs en santé mentale à plus de 1 500 personnes annuellement sur le territoire de Lac-Saint-Jean-Est », mentionne Andréa Simard, directrice générale.

« L’équipe, comptant 27 professionnels, mise sur le potentiel de chaque client à travers les différents volets de services. On y retrouve notamment un milieu de jour, de l’hébergement transitoire et de crise, un loft itinérance, un refuge pour personnes en situation d’itinérance, du soutien communautaire en logement, du soutien en emploi, du soutien aux membres de l’entourage, le soutien d’un pair aidant, un volet jeunesse et des groupes d’entraide », ajoute-t-elle

De belles découvertes

L’événement permettra aux gens d’effectuer une visite guidée des installations de 10 h à 15 h, au cours de laquelle les services seront présentés. Les personnes qui feront la visite pourront participer à un tirage de paniers-cadeaux.

De 11 h 30 à 13 h 30, le camion-restaurant Repère du Clocher sera présent pour offrir un menu midi dont un montant sera remis à la ressource. En nouveauté, Churros Camp sera aussi présent afin que les gens puissent se sucrer le bec.

Plus d’une douzaine d’artisans locaux seront présents et la population pourra aller à leur rencontre.

Partenariats et concepts qui se poursuivent

Pour l’occasion, le Centre a le plaisir d’accueillir deux tatoueuses, Audrey Maltais Tatouage et Michelle Tattoo. Il sera possible de se faire tatouer en guise de soutien à la santé mentale. Un total de 50 % du montant amassé avec les tatouages sera remis au Renfort.

Impossible de passer sous silence La Zone Frip. Ce concept bien apprécié des éditions précédentes est de retour. En effet, les visiteurs pourront redonner une seconde vie à leurs vêtements, qui seront ensuite vendus à petit prix.

Finalement, le Marché se terminera avec le tirage initié par le partenaire Matelas Avantage, où des billets sont en vente. Ce sont sept prix qui seront tirés.